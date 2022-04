Ella es la Miss Sudáfrica y reina de belleza madre de Elon Musk

Maye Musk, de 74 años, es la madre del nuevo dueño de Twitter y creador de SpaceX, Elon Musk. A su edad, es una de las supermodelos más longevas que aún están activas. Sus talentos van más allá y no se concentran en una sola área, ya que también sobresale como escritora, nutricionista e investigadora. Además, se muestra en redes orgullosa de su hijo y de sus logros.

Maye nació en Canadá, junto a su hermana gemela Kaye, e incursionó en el modelaje cuando tenía 15 años. Los fines de semana trabajaba como modelo de pasarela y para catálogos y en ese momento esa era una de sus grandes pasiones. Sin embargo, quería mucho más.

Cinco años después de su debut, participó en el certamen Miss Sudáfrica 1969. A los 21 años, en 1970, se casó con el papá de Elon Musk, Errol, un ingeniero sudafricano que conoció en la secundaria.

Lee también Elon Musk: 6 veces en las que se metió en problemas en Twitter

A pesar de que su historia podría parecer en ascenso, no todo fue felicidad, el matrimonio duró poco y en 1979 se vio obligada a huir de los abusos domésticos y a pedir el divorcio, para después mudarse a Durban.

Al principio, se dedicaba a trabajar como modelo de tallas grandes, pero decidió ponerse adelgazar y perdió 18 kilos. Después de esta etapa, su vida cambió, pues siempre quiso luchar por el bienestar de sus hijos.

Para ella, el modelaje no lo fue todo, ya que también se graduó de la licenciatura en Dietética de la universidad de Pretoria y obtuvo una maestría en dietética de la Universidad del Estado Libre de Orange en Sudáfrica.

Maye, la mamá de Elon Musk, no tuvo una vida fácil

En busca de una mejor vida, Maye y sus hijos regresaron a Canadá. A pesar de las dificultades, logró sacar a su familia adelante como investigadora en la Universidad de Toronto.



Maye, en su juventud.

Maye es una mujer a la que le gusta experimentar y lucha por salir adelante, estas cualidades le permitieron construir una trayectoria digna de admirar que la ha llevado a ser considerada como un ejemplo para miles de mujeres que quieren seguir sus pasos.

Sobre su vasto recorrido en el modelaje, Musk fue la primera dietista que apareció en cajas de cereales Special K, además ha participado en anuncios de Revlon, Target o Virgin America.

Maye Musk, un ícono de la moda

La destacada mujer ha sido parte de diversas Fashion Week y ha aparecido en famosas revistas como Elle y también en Time, en esta última posó desnuda para un reportaje especial sobre salud.

Siempre se ha mantenido activa, pues considera que la belleza y la juventud no siempre van de la mano. A sus 65 años firmó contrato con IMG Models y, a sus 69 años, se convirtió en la modelo principal de más edad para CoverGirl. También es moderna y le gusta estar actualizada en las redes sociales. Hasta ahora acumula 560.000 seguidores en Instagram.



Maye, en la actualidad

La madre de Elon Musk sobresale como embajadora de la ONG Big Green y Dress for Success, una organización que construye huertos escolares y otra que ayuda a las mujeres a obtener independencia económica.

Lee también Amber Heard y Elon Musk, la historia de su relación extramarital

Respecto a su labor como escritora, lanzó en 2019 su último libro titulado A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, cuyo significado en español es: Una mujer hace un plan: Consejos para una vida de aventuras, belleza y éxito. Una mujer integral, la figura que está detrás del famoso Elon Musk.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

cg