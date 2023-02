Electricista se vuelve viral al contar el extraño método de pago que le ofreció una clienta

Un electricista se volvió viral luego de revelar el extraño método de pago que le ofreció una clienta tras prestar sus servicios profesionales. Según detalló apenas concluyó el trabajo en la casa de la mujer esperaba el pago; sin embargo, ya habían pasado 4 días y no había novedades.

Marcos Tozzi suele compartir en su cuenta de TikTok varios de sus trabajos. Además responde algunas de las preguntas que sus seguidores le hacen con respecto a sus servicios. Uno de ellos le preguntó si en alguna oportunidad alguien había osado con querer pagarle “con otra cosa” que no fueran billetes.



Marcos reveló la anécdota y se volvió viral. Foto: TikTok @marcostozzi877

En su video explicó que sí le había pasado y que la situación se tornó bastante incómoda ya que el marido de la clienta era un conocido. Fue luego de que le cambiara todo el cableado por una fuga eléctrica que la señora comenzó a gestar su “propuesta indecente”. “Me buscaba la lengua, pero yo no me daba cuenta de nada. De repente me dice: ‘¿Qué quieres comer?’”, sostuvo.

Desde su cuenta de TikTok recordó que pese a que le dijo que no comería con ella, terminó accediendo. Sin embargo, al llegar a la mesa notó que estaban solos. La mina estaba en una cuestión de que quería algo conmigo y me quería dar besos, entonces me perdonaba cualquier cosa. Me miraba de una forma rara y el otro se dio cuenta”, agregó Marcos.



El electricista explicó en su video viral que todo fue muy extraño hasta que finalmente la clienta terminó yendo a su casa para pagarle. Incluso ese día entró y le “tiró muchas indirectas. Yo no avance porque dije ‘acá hago algo malo, conozco al marido, conozco a todos’. Pero, cuando la atracción es tan fuerte, no hay razón que funcione: “No avancé ese día, pero avancé en otro”.