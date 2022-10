¡Saquen los Kleenex! Shakira llora por Piqué en “Monotonía” y los mejores memes llegan a redes

Ante el estreno del tema musical de Shakira: “Monotonía”, en donde resaltó lo que aparentemente resulta ser su situación sentimental con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, con quien recientemente terminó su relación, usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para compartir sus mejores memes.

A través de Twitter, varios internautas sacaron a relucir sus dotes de artistas del humor.

Algunos usuarios utilizaron la magia de la edición para limpiar las lágrimas de la cantante colombiana.

Otros más se solidarizaron con Shakira por la ruptura sentimental que atraviesa.

Cuando Shakira dice «Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi ni estaba caminando.» Bro I really felt that#Monotonía pic.twitter.com/UhR2zlyOSI

— Mariel (Taylor's Version) (@Taeyhade) October 20, 2022