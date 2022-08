“El porro que sirve al gobierno para intimidar”; Fernando Belaunzarán sobre joven que increpó a Lorenzo Córdova

El ex perredista Fernando Belaunzarán calificó de “porrazo de libro de texto” al estudiante que increpó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y es que el pasado 29 de agosto, al finalizar la conferencia magistral “Evolución y desafíos de la democracia mexicana” en dicha institución académica, el estudiante de Relaciones Internacionales enfrentó y calificó de racista a Córdova Vianello .

“Señor, Lorenzo Córdova, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista, y que no es bienvenido en la UNAM. Usted no tiene ninguna autoridad moral para venir hablar de democracia a la UNAM”, expresó el joven identificado como Alejandro Torres.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia. Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres (@AleAtorres01) August 29, 2022

Exhiben a joven y su cercanía con Morena

Tras ello, el también opositor de la Cuarta Transformación exhibió en sus redes la supuesta cercanía del detractor con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y lo señaló de servir al gobierno para intimidar a voces críticas al régimen “autoritario”.

En un foto publicada en el Twitter de Fernando Belaunzarán, se observa al joven con Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República y con el diputado de Morena, Max Correa Hernández.

“El porro sirve al gobierno intimidando estudiantes, académicos y voces críticas o incómodas al régimen autoritario. El adlátere oficialista no fue a debatir con @lorenzocordovav, no expresó idea alguna, solo agredió. Así que el tal Alejandro Torres es porrazo de libro de texto”, se lee en el texto que acompaña la imagen.



El porro sirve al gobierno intimidando estudiantes, académicos y voces críticas o incómodas al régimen autoritario. El adlátere oficialista no fue a debatir con @lorenzocordovav, no expresó idea alguna, solo agredió. Así que el tal Alejandro Torres es porrazo de libro de texto pic.twitter.com/yaQqpj8bNx — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) August 31, 2022

