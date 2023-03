El pastel viral de "The Last of Us" que los fans no querrán comer

Los fans de “The Last Of Us” ya pueden tener su fiesta temática de la serie de HBO Max que ha sido todo un éxito. Para ello, un repostero se inspiró en los “Clickers” de la serie para crear un pastel de las personas que infectadas por el virus Cordyceps, su cabeza se ha convertido en un hongo.

A través de Instagram, el repostero The Bake King, que crea diseños de personajes icónicos de series y películas, así como de objetos cotidianos que parecen reales, compartió un video donde se muestra el proceso de creación del pastel de “Clickers”.

En el video se muestra cómo el pastel de vainilla con ganache de chocolate se transforma en uno de los “Clickers” de The Last Of Us.

Lee también Fans reclaman a The last of us por su estabilidad emocional



El repostero, cuyo trabajo es famoso en redes sociales, comienza a agregar figuras moldeadas en pasta de azúcar para dar forma a los detalles del personaje.

Así comienza a detallar la zona de la boca y la cabeza, de donde emergen los hongos que habrían devorado a la persona tras infectarse con el virus Cordyceps de la serie.

El pastel que busca ser una réplica exacta del personaje, e incluso tiene la boca ensangrentada, ha causado distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras que algunos se mostraron emocionados por el resultado, algunos se dijeron aterrados.

Lee también La teoría viral de que Pedro Pascal confesó por error un dato importante de la segunda temporada de “The Last of Us”

“No podría comerlo, estoy asustada”, “Cielos, es fenomenal el detalle, y es una asombrosa y espeluznante obra de arte”, “Eres el mejor, hombre, pero no podría comer eso”, “no voy a comerlo, pero te diría que asombroso trabajo”.

La publicación sobre el proceso de creación del pastel suma más de 20 mil “Me Gusta” en Instagram.



¿Qué son los Clickers en The Last Of Us?

La serie que ha dejado intrigado a más de un fanático muestra un escenario de supervivencia, en el que personajes como el de Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) deben cruzar la ciudad para intentar ponerse a salvo mientras se enfrentan a las personas que se han transformado en zombis tras ser infectados por el virus Cordyceps.

La etapa final de la infección por este virus convierte a las personas en “Clickers”, luego de que un hongo ha tomado control de sus cabezas y su cuerpo. Pese a que no tienen ojos, estas criaturas son efectivas en hallar a sus presas.

Foto: archivo

Lee también ¿Miles de Funkos a la basura? Empresa anuncia pérdidas millonarias por exceso de inventario

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

sal