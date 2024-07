El dulce que ayuda a adelgazar, controlar la glucemia y vivir más años

El chocolate, a menudo visto como un capricho culpable, tiene una mala fama que no siempre es justa. Muchas personas lo evitan pensando que contribuye al aumento de peso, pero estudios recientes han revelado que, en su forma más pura, el chocolate negro no solo no engorda, sino que puede ser un aliado en las dietas para adelgazar, controlar la glucemia y mejorar la salud en general.

¿El chocolate ayuda a adelgazar?

Un estudio reciente publicado en la revista Nutrients analizó más de 30 ensayos controlados sobre el efecto del cacao en factores de riesgo cardiovasculares. Los resultados mostraron que el consumo de chocolate negro, con un contenido de cacao del 70% o más, puede ayudar a reducir la presión arterial, el colesterol total, el colesterol LDL (malo) y la glucemia en ayunas. Aunque el estudio no encontró efectos significativos en el peso corporal, otros estudios, como uno realizado por la Universidad de Murcia en 2021, sugieren que el chocolate negro puede influir en el metabolismo según la hora del día en que se consuma. Según esta investigación, comer chocolate por la mañana puede reducir la glucemia en un 4,5% y la circunferencia abdominal en un 2%.

¿Qué beneficios aporta el cacao?

El cacao es rico en compuestos polifenólicos como las catequinas y los flavanoles, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos compuestos ayudan a eliminar los radicales libres, protegiendo el cuerpo del envejecimiento prematuro y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con la reproducción celular maligna, como el cáncer. Además, los flavonoides del cacao apoyan la salud del corazón y los vasos sanguíneos, contribuyendo a una mejor salud cardiovascular.

Uno de los beneficios más significativos del chocolate negro es su capacidad para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El consumo regular de cacao ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a mantener los niveles de glucemia bajo control y prevenir enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

Aunque el chocolate negro tiene muchos beneficios, es importante consumirlo con moderación. Los estudios no son claros en cuanto a la cantidad exacta que se debe consumir diariamente, pero los nutricionistas suelen recomendar un cuadradito de chocolate negro con un contenido de cacao superior al 70% al día. Este puede ser disfrutado solo, con frutas, o añadido a una bebida caliente. Consumirlo en exceso puede llevar a una alta ingesta de azúcar y grasas saturadas, lo que podría contrarrestar sus beneficios.