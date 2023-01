El dibujo viral de Elon Musk que no encantó a Twitter; "viola nuestras reglas"

El pasado domingo 22 de diciembre, el empresario Elon Musk publicó un tuit en el que informaba acerca de un nuevo cambio para la aplicación.

En éste comentó que ahora se podrán contar las vistas que ha tenido un tuit, aunque mencionó que esto es normal en un video, también ayuda para que los usuarios interactúen entre sí.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022