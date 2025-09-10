Eclipse Solar de septiembre: ¿se podrá ver en México el fenómeno astronómico?; esto se sabe

El próximo 21 de septiembre se presenciará un nuevo evento astronómico que dejará a todos impactados.

El Eclipse Solar parcial ocurrirá al mismo tiempo que la oposición de Saturno, la Luna Nueva y coincidirá con el equinoccio de septiembre.

Un Eclipse Solar parcial es cuando la Luna bloquea una parte del disco solar, dejando al sol medianamente oculto. En algunas ocasiones se puede atenuar la luz del día, creando una atmósfera deslumbrante.

¿Se podrá ver en México el fenómeno astronómico?

De acuerdo con el sitio web Star Walk, este evento astronómico no se podrá presenciar en México, ya que será visible en el Hemisferio Sur.

Los lugares donde será plenamente visible son las regiones del Pacífico sur, en los puntos más australes de Nueva Zelanda, la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida.

Este evento astronómico ocurrirá el 21 de septiembre aproximadamente de 17:29 GMT (11:29 a.m hora de México) y terminará a las 23:53 GMT (5:53 p.m hora de México), con una duración de más de cuatro horas donde el momento del mayor eclipse sucederá a las 19:41 GMT.

