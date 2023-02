Dueña de Twingo rosa responde a Shakira con particular cártel tras críticas a su auto

El pasado 11 de enero, Shakira estrenó junto a Bizarrap su tercer sencillo con tintes de desahogo por su situación sentimental, luego de la ruptura con Gerard Piqué. La artista que acaba de cumplir 46 años anteriormente triunfó con las canciones “Te felicito” y “Monotonía”.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, dice uno de los versos de la canción de la colombiana y el productor argentino. Una indirecta para Piqué, que según la visión de Shakira, la nueva novia del exfutbolista no está a la altura de ella. Las repercusiones de la pieza musical fueron de lo más variadas, pero quienes tuvieron algo para decir acerca de esa frase, fueron los dueños de estos automóviles de distintas latitudes del mundo.

Así fue como desde España, una internauta se quejó de la letra de la canción por desvalorizar su auto que estaba en venta. Pero también se ha viralizado en un país latinoamericano, la publicación de una usuaria que se dirige a la intérprete de “Pies Descalzos” para advertirle que su Twingo es el mejor auto que ha tenido.



Turca Sabir es de Argentina y desde su cuenta de Instagram mandó un mensaje para la compositora nacida en Barranquilla. La mujer es deportista y trabajadora de un organismo estatal del país sudamericano, y le colocó un cartel a su auto con la leyenda “Yo no te abandono ni a palos”. Además, en sus redes sociales escribió un mensaje acerca del que para ella es el auto de sus sueños.



“Trabajé un año en tres lugares, ahorré y me compré mi primer auto: un Twingo (usado). El que siempre quise tener, pero nunca imaginé uno así de color rosa, todavía lo tengo, lo amo”, fue parte de lo que expresó en su publicación viral de Instagram. Luego mencionó que siempre quiso poder comprárselo: “Aprendí a manejar, me encomendé. Dije ‘Quiero tener un Twingo’. Apenas empecé a buscar, el primero que apareció fue éste, así tal cual. Me enamoré”. Pero finalmente, la mujer bromeó y le hizo una pregunta a la madre de Sasha y Milan: “¿Que me decís Shakira? ¿Tuviste por primera vez uno?.