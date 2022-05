Día de las Madres 2022. Al ritmo de El Ratón Vaquero, usuarios de TikTok así le bailan a sus mamás en su día

Usuarios en la red social de TikTok recrearon al ritmo de “El Ratón Vaquero” (tras varios días de ensayo), uno de los bailables que son 'debe' en los festivales por el Día de las Madres.

Desde hace algunos días la canción de José Gabilondo Soler fue impulsada por varios usuarios en TikTok para ensayar la coreografía y bailarla para las mamás en su día.

Una usuaria, a su modo, compartió un pequeño tutorial con ‘los pasos’ para bailar El Ratón Vaquero.

También, desde otra cuenta, Oscar y Luz compartieron los pasos.