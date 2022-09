Detienen a maestra por hacerle "twerking" a un alumno en un baile escolar en EU

Su nombre es Julie Hoover y, lejos de ser una profesora ejemplar, ha recibido distintas acusaciones de índole sexual debido a que se aprovechaba de su poder para acosar a los alumnos.

La mujer que hace meses fue señalada por la madre de un estudiante de intercambiar mensajes inapropiados con su hijo, ahora es acusada de una conducta lasciva que habría tenido lugar durante un baile escolar.

En junio pasado, Hoover, quien se desempeñaba como maestra en la escuela cristiana Point of Grace, en Perry, Florida, fue descubierta por una madre de familia cuando revisó el teléfono de su hijo que se encontraba cursando último grado.

La denuncia ante las autoridades señaló el intercambio de mensajes explícitos que tenían fecha entre marzo y abril, además advirtió de la intención de la entonces profesora de llevar al joven a su casa mientras su esposo iba al trabajo.

High School Teacher Julie Hoover Arrested After Caught Twerking On Student At School; Name That State (Video) https://t.co/6u1g6nyyhx pic.twitter.com/573fKMsc4n

— Robert Littal BSO (@BSO) September 12, 2022