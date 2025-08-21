Despiden a Xava Drago con las mejores frases e imágenes; usuarios rinden tributo al vocalista de Coda

Más Información

Este 21 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de Coda, luego de luchar contra el cáncer de estómago.

Lo anterior, lo dieron a conocer familiares del cantante por medio de redes sociales.

En la plataforma de X, muchos de sus fanáticos, amigos y conocidos, empezaron a despedirse del cantante, recordando lo que Xava marcó para ellos en sus vidas.

Despiden a Xava Drago.
Las cuentas de Vive Latino, uno de los festivales de música más reconocidos de México, también mostró su solidaridad a través de sus redes sociales.

