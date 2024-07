Descubre la clase de la Universidad de Harvard que cuesta 12 mil dólares y que es furor entre las celebridades

En el prestigioso campus de la Universidad de Harvard, un curso se ha convertido en un verdadero fenómeno, no solo entre los estudiantes de negocios sino también entre las celebridades. Se trata del curso "The Business of Entertainment, Media, and Sports" (#BEMS), dirigido por Anita Elberse, profesora de marketing. Este programa, que cuesta $12,000 por cuatro días, ha capturado la atención de famosos y ejecutivos de alto perfil que buscan aprender a construir imperios empresariales en la industria del entretenimiento.

Anita Elberse y su revolucionario curso en Harvard. Fuente: Freepik.

El curso de Anita Elberse, que no es exclusivo para estudiantes matriculados en Harvard Business School (HBS) sino también abierto a profesionales externos, se ha convertido en una opción muy popular. Su contenido, que incluye estudios de casos de figuras icónicas como David Beckham y Beyoncé, así como análisis de fenómenos modernos como MrBeast, ofrece una visión profunda de las estrategias detrás de las marcas más exitosas del mundo del entretenimiento y el deporte.

Leer más: Este es el resultado de un estudio de Harvard que preocupa a los mayores de 50 años

Entre los asistentes recientes se encuentran nombres conocidos como la esquiadora olímpica Mikaela Shiffrin, el ex humorista del Daily Show Roy Wood Jr. y el campeón de la Copa Mundial de la FIFA Juan Mata. Estos y otros famosos no solo buscan mejorar sus conocimientos empresariales, sino también disfrutar de la experiencia de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Anita Elberse y su revolucionario curso en Harvard. Fuente: Freepik.

Anita Elberse, con su estilo accesible y su profundo conocimiento del marketing, ha convertido a #BEMS en un éxito de taquilla. Su enfoque innovador y la relevancia de sus estudios de caso han hecho que el curso sea irresistible para los grandes nombres de Hollywood. Los alumnos no solo aprenden sobre la gestión de marcas y estrategias de marketing, sino que también tienen la oportunidad de interactuar con otros influyentes y establecer conexiones valiosas.

Anita Elberse, quien tiene una sólida trayectoria académica y profesional, comenzó su carrera en los Países Bajos antes de trasladarse a la Universidad del Sur de California y luego a la London Business School para completar su doctorado. Su interés por la industria del entretenimiento la llevó a Harvard, donde desarrolló estudios de caso sobre contratos de patrocinio de LeBron James y el universo cinematográfico de Marvel.

Un curso de estrellas

El curso se ha convertido en una experiencia deseada tanto por ejecutivos como por celebridades. Figuras como Channing Tatum, LL Cool J, Karlie Kloss y Dwyane Wade han sido parte de esta experiencia educativa, compartiendo su entusiasmo en redes sociales y contribuyendo a la creciente popularidad de #BEMS. La combinación de talento artístico, deportivo y ejecutivo crea un ambiente único de aprendizaje y networking.

Aunque el curso tiene un costo elevado, su valor radica en la calidad de la enseñanza y las oportunidades de networking que ofrece. Anita Elberse se asegura de que los participantes estén allí por las razones correctas, manteniendo la integridad del programa y evitando que se convierta en una mera plataforma de autopromoción para las celebridades.

Leer más: Científico de Harvard paraliza al mundo con su descubrimiento sobre el origen del universo

Este año, el curso celebra su 10º aniversario, consolidándose como una referencia en la educación ejecutiva de Harvard. Con su enfoque innovador y su capacidad para atraer a figuras influyentes, "The Business of Entertainment, Media, and Sports" sigue siendo un punto de encuentro para aquellos que buscan aprender de los mejores y aplicar esos conocimientos en la construcción de sus propias marcas y negocios exitosos.