"Deberían pagarme": Stephen King critica medida de Twitter, de cobrar más por verificación azul

Luego de que medios internacionales reportaran que Twitter cobraría 20 dólares por verificación de la cuenta, el escritor Stephen King dijo que mejor "deberían pagarme".

Por medio de Twitter, el escritor estadounidense de novelas de terror aseguró que no pagaría dicha medida.

"¿$20 al mes para mantener mi cuenta azul? A la mierda con eso, deberían pagarme. Si eso se instituye, me iré como Enron", se lee en el tuit.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022