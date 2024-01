¿De quién fue la culpa? Jacky Ainley habla sobre su "error viral" al dar el clima en vivo

Hace unas semanas, Jacky Ainley se viralizó en redes sociales tras equivocarse al momento de dar clima para el Canal Multimedios. Finalmente, la verdad salió a la luz y la presentadora explicó quién fue el responsable del error.

A través de X se difundió un video con la reacción de la "chica del clima" tras confundirse en su reporte. “Tómelo a consideración porque hay cambios durante el domingo, temporalmente es ambiente cálido para tierra… ay, no me la mam**, ching** madre”, dijo.

Rápidamente, el bochornoso clip acaparó la atención de internautas. Algunas personas la acusaron de tener poco profesionalismo, y otras más la defendieron bajo el argumento de que “un error lo comete cualquiera”.

¿Cómo se llama la chica del clima de Multimedios?

Durante una entrevista para el programa “Menos serio Q SNSerio”, conducido por Óscar Burgos e Iván Fematt “La Mole”, Jacky Ainley recordó el “tropezón” que tuvo.

A manera de broma, la “chica viral del clima” indicó que el responsable fue un compañero de trabajo, quien también estuvo presente en la entrevista.

“Yo me puse en shock, yo pensé que era una broma y que no había salido al aire, pensé que ese video no lo habían puesto”, declaró el operador, colega y amigo de Ainley.

“Denzel”, como se hace llamar el trabajador de Multimedios, señaló que fue suspendido por el error y lo dejaron sin goce de sueldo por una semana.

En tanto, las bromas hacia Jacky Ainley escalaron tan lejos que incluso le hicieron canciones combinando el audio de su error con música para antros y discotecas, lo cual le afectó.

“La gente se asusta porque soy mujer, lo ven mal”, mencionó Jacky Ainley sobre las críticas que recibió en redes sociales. Además, tras enterarse del escándalo, no pudo evitar romper en llanto en el hombro de su compañero "Denzel".

Denzel y la presentadora reaccionaron incrédulos al percatarse que las imágenes le estaban dando la vuelta a Internet: “Le dije a él ‘no es cierto, no me estes mintiendo’. Y como es bien bromista me decía ‘te lo juro que sí’. Me voy a enojar si me estás mintiendo, ya cuando checo el celular…”.

Jacky Ainley decidió ver el lado bueno de su error y aprender de la vivencia. Ahora es más conocida, tanto en redes sociales como en la empresa, y conserva la amistad con Denzel.





