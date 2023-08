Daniel Sosa ya no ve a Richie O’Farrill como amigo: "Me jod... mucha parte de mi carrera"

Daniel Sosa ya no ve a Ricardo O’Farrill como su amigo. El comediante habló en una entrevista para “Me lo Dijo Adela” sobre el episodio que puso en jaque al mundo del Stand Up en México el pasado mes de abril y aseguró que le afectó en su carrera.

Invitado a propósito de la presentación de “Treinta”, show que dará el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Nacional, y que tiene como invitados a Sofía Niño de Rivera y Javier Ibarreche, ahondó en un tema que causó interés para los seguidores de la comedia.

Allí le confesó a Adela Micha que la relación con Richie O’Farrill, como también se conoce al comediante, está mal y no ve reconciliación, aunque admitió que ya lo perdonó.

“Dijo cosas fuertes, dijo cosas que no son ciertas. Dijo cosas que me lastimaron muchísimo y siendo honestos estoy muy enojado con él, porque oye, despertarte todos los días recibiendo mensajes de odio”.

Hasta la fecha no entiende de dónde salieron las confesiones que O’Farrill hizo sobre él, luego de que lo acusó de colocar MDMA en la bebida de una mujer.

“Todo lo que paso, ¿nació de dónde, güey? De repente ves que no es la persona sana, que es una persona que está sufriendo algo horrible y es un choque porque sí me siento muy mal por lo que está haciendo.. digo ¿por qué inventaste cosas?”.

¿Por qué no habrá reconciliación pese a la disculpa pública?

Si bien Richie O’Farrill decidió lanzar un video en su cuenta de Instagram el pasado 31 de julio donde pedía disculpas a las personas que mencionó durante los lives de abril, Daniel Sosa aseguró que él prefiere tomar distancia.

Fue en dicho material que Richie O’Farrill confirmó que sufrió un brote maníaco-depresivo, además de hablar de su diagnostico de bipolaridad y hacer consciencia sobre la salud mental.

“Y entonces sale y da una disculpa en donde dice: ‘perdón lo que dije fue un chisme, no fue así’, y antes también hizo un live donde salió diciendo: ‘perdón lo que dije no fue cierto’ y aun teniendo la voz del mismo Ricardo te siguen (atacando)”, lamentó.

Cuando le preguntaron en qué momento inició la actitud a la defensiva del comediante, quien recientemente estrenó su cortometraje “CLAUN”, dijo que algunos episodios ya se habían presentado previo a la boda de Mau Nieto.

“Y yo en la boda de Mau, cuando pasó todo lo que pasó, que parece que fue un desmain, realmente fue algo en un lugar muy chiquito. Qué pasó, nada, está rarísimo. Ah, bueno vámonos”

Agregó que durante la boda todos llegaron a la conclusión de que la persona que en ese momento estaba “no era Richie”.

¿Richie O’Farrill le pidió perdón a Daniel Sosa?

Daniel Sosa, quien también es creador de contenido con más de 11 años de trayectoria, recordó que dos semanas atrás visitó a Ricardo O’Farrill para confrontarlo.

“A mí me gusta mucho confrontar. A ver ven, hablémoslo aquí. Ya no estoy jugando en donde tweets. No, no, no. Vamos a hablarlo de frente. Güey, estoy muy enojado, No estuvo bien lo que hiciste. Me jodiste mucha parte de mi carrera por una cosa que se te ocurrió decir.

"Me da mucho gusto que estés mucho más consciente, sano, estable, pero yo ya no puedo ser tu amigo, y por mi bien y por mi salud mental y emocional es mi responsabilidad afectiva poner límites en esta relación o de lo contrario me voy a terminar haciendo cargo de una enfermedad que no es mía, y yo no me voy a poner a jugar a eso”, dijo.

Finalmente, Sosa reconoció que Richie lo ayudó mucho en sus inicios por lo que nunca hablará mal de él, aunque aseguró que de su lado ahora hay limites en la relación.

Daniel Sosa agradeció a O'Farrill por la oportunidad de trabajar en Stand Up. Foto: Twitter. @LaCornetaBlack





