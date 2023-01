Damar Hamlin: Estas han sido las contusiones más importantes de la NFL

La noche del lunes se suspendió el partido de la NFL entre Bills vs Bengals, luego de que el safety de los Buffalo, Damar Hamlin, se desplomara en el campo tras una tacleada sobre un receptor de Cincinnati, al grado de necesitar reanimación cardio pulmonar y ser retirado en ambulancia.

Por lo anterior, son varios los jugadores que han pasado por contusiones y lesiones; aquí te contamos algunas de ellas que han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación y han generado un gran interés entre los aficionados a la NFL:

Tom Brady: El famoso quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, sufrió una contusión en el hombro durante un partido contra los Kansas City Chiefs en el año 2008. La contusión generó mucha atención y preocupación entre los aficionados y la prensa, pues el jugador se perdió toda la temporada.

Aaron Rodgers: El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, sufrió una contusión en la espalda durante un partido contra los Chicago Bears en el año 2018. La lesión fue grave y Rodgers tuvo que ausentarse de varios partidos mientras se recuperaba.

Deshaun Watson: El quarterback de los Houston Texans, Deshaun Watson, sufrió una contusión en el pie durante un partido contra los Indianápolis Colts en el año 2019. Watson tuvo que ausentarse de varios partidos mientras se recuperaba.

Patrick Mahomes: El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, sufrió una contusión en el tobillo durante un partido contra los Los Angeles Chargers en el año 2019.

Drew Brees: El quarterback de los New Orleans Saints, Drew Brees, sufrió una contusión en el ojo durante un partido contra los San Francisco 49ers en el año 2019. Aunque la contusión no fue grave, Brees tuvo que ausentarse de varios partidos mientras se recuperaba.

De acuerdo a Jordon Rooney, amigo y representante de Damar Hamlin, el safety de los Bills de Buffalo habría recuperado los signos vitales y tras colocarlo en coma inducido, recibió un tubo de respiración para que los doctores puedan seguir realizando pruebas.

"Actualización sobre Damar: Sus signos vitales están normales otra vez y lo pusieron a dormir para ponerle un tubo de respiración en la garganta. Actualmente le están haciendo exámenes. Daremos mayor información en cuanto la tengamos" señaló.

