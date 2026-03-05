¿Cuáles son los requisitos clave para registrarse en la Beca Rita Cetina para primaria?; consúltalos aquí

El registro para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzó este lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo; consulta aquí qué documentos y requisitos se necesitan para no quedarte fuera del apoyo.

Este programa fue impulsado por el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La beca tiene el objetivo de apoyar la economía familiar en la compra de útiles y uniformes escolares, además de evitar el abandono escolar por falta de recursos.

El apoyo otorga un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno o alumna inscrito en planteles públicos de primaria; el trámite es gratuito y en línea. A continuación, te dejamos los requisitos clave y el proceso para llevar a cabo el registro de la beca para estudiantes.

Lee también: Calendario SEP: ¿habrá megapuente en marzo?; esto se sabe

Este programa está dirigido a familias con estudiantes de nivel primaria que estén inscritos en escuelas públicas del país. Foto: Beca Rita Cetina

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Luego de realizarse las asambleas informativas en cada plantel educativo el pasado mes de febrero, dio inicio el registro para la beca. Entre los requisitos clave para realizar la solicitud figuran datos personales de la madre, padre o tutor, así como del estudiante.

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Del estudiante:

CURP (debe tener la leyenda "CURP Certificada").

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria.

Luego de que se realice el proceso de registro e integración al programa, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan hecho su registro. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

Lee también: ⁠Declaración Anual: ¿cuál es la fecha límite para presentarla ante el SAT?; entérate aquí

La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria abrirá su convocatoria pronto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el registro, se necesita contar con la Llave MX. Para ello, ingresa al portal digital www.becaritacetina.gob.mx y da clic en "Crear cuenta Llave MX". Una vez dentro, sigue estas indicaciones:

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

(CURP) Marca la casilla "No soy un robot" y da clic en "Continuar".

Escribe el código postal y selecciona tu colonia ; da clic en "Siguiente".

y selecciona tu ; da clic en "Siguiente". Agrega un número de celular o un correo electrónico ; da clic en "Siguiente".

o un ; da clic en "Siguiente". Crea una contraseña, escríbela y guárdala en un lugar seguro. Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro.

en un lugar seguro. Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro. Llena el captcha y da clic en "Finalizar".

Ya que cuentes con tu Llave MX, regresa a la página web antes mencionada y continúa con la solicitud. Para completar el proceso primero deberá realizarse el registro de la madre o padre, y luego el del estudiante:

Da clic en "Iniciar sesión con Llave MX".

Revisa que los datos ya escritos sean correctos; luego elige y sube una identificación oficial vigente .

. Escribe los datos de tu domicilio; luego elige y sube un comprobante de domicilio.

Lee y acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar registro".

Da clic en "Registrar un estudiante".

Escribe la CURP del tu hijo o hija; da clic en "Validar CURP".

del tu hijo o hija; da clic en "Validar CURP". Verifica los datos arrojados y luego introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela; da clic en "Buscar CCT".

(CCT) de la escuela; da clic en "Buscar CCT". Una vez identificado el plantel, escribe el nivel escolar , turno, grado y parentesco con la o el estudiante.

, y con la o el estudiante. Lee y acepta el manifiesto; da clic en "Guardar y continuar".

Revisa los datos y da clic en "Aceptar". Finalmente, descarga tu comprobante.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm