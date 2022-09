Conoce la causa por la que Shakira dice que no pagará impuestos en España

El caso de Shakira y Piqué sobre su relación amorosa o la custodia de sus hijos ha causado furor en el mundo, pero ¿qué pasa con el tema de fraude fiscal que enfrenta la colombiana en España?

Han pasado tres meses desde que Shakira y Piqué dieron a conocer que habían dado fin a su relación, luego de más de 10 años juntos.

Durante esos meses ninguno había dado su postura sobre su separación, hasta que la semana pasada la revista ELLE sacó en su reciente edición una entrevista con la intérprete de “Te Felicito”.

¿Qué dice Shakira de su situación fiscal en España?

En la entrevista se aborda el tema de su situación fiscal, en donde Shakira podría enfrentar hasta ocho años de prisión.

Todo indica, según autoridades, que la cantante fue residente fiscal en España desde 2011 hasta 2014, “lo que significa que pasó más de 183 días en el país.

Se le cuestionó si ha decidido luchar contra las acusaciones en lugar de pactar con la fiscalía y ¿por qué?.

Shakira respondió que tiene que luchar por lo que cree: porque las acusaciones son falsas.

"En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día.”



(Foto: Reuters)

Acusó que han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación.

“Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”.



"Vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar”

La Revista dijo que los fiscales mencionaron que revisaron hasta sus redes sociales, recibos de las tarjetas de crédito. “Mapearon cuándo y dónde estuviste en diferentes momentos en el país”.

La cantante colombiana dijo que mientras Gerard y ella salían, se encontraba de gira mundial.

“Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar”.

Declaró que estaba claro que las autoridades querían ir tras ese dinero sin importar cómo. “Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio”.

ELLE pregunto a Shakira si para ella ir a juicio es una cuestión de principios.

La colombiana contestó: “Si, exacto. Eso es exactamente lo que es. Es una cuestión de principios”.

