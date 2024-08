¡Con todo y mangos! Usuarios celebran con los mejores memes la eliminación de Mariana Echeverría de LCDLF

El pasado domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría, una de las participantes más controvertidas de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", fue eliminada y se convirtió en la cuarta persona en salir del reality. La noticia causó una gran alegría entre los seguidores del programa, que ya estaban cansados de sus actitudes.

Desde que comenzó la temporada, no solo el público mexicano, sino también varios de sus compañeros dentro de la casa, incluidos algunos de sus aliados, pedían a gritos que Mariana se fuera.

La conductora y comediante fue eliminada después de recibir menos votos que Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozo, quienes estaban también en la cuerda floja.

Cuando se reveló que Mariana no había sido salvada, Adrián Marcelo no pudo ocultar su sorpresa y comentó que la salida de Echeverría demostraba que sus comportamientos no solo eran inaceptables para la audiencia, sino también para su propio grupo de trabajo.

"El mango, aquí entre nos..., ya, wey... es su cumpleaños, dale el pinch* mango, ¿cómo crees que eso se vería?", indicó.

Los mejores memes que dejó la eliminación de Mariana Echeverría de "La Casa de los Famosos"

Cuando se confirmó la salida de la exconductora del programa "Me caigo de risa", del reality show, las redes sociales se volvieron un hervidero de mensajes, videos y memes que dejaron claro lo contentos que estaban los usuarios con su eliminación, pues desde que entró, la esposa de Oscar Jiménez, el portero del Club León, no dejó de provocar a muchos con su comportamiento.

La reacción del público fue bastante contundente, ya que Mariana apenas logró un 2% de los votos en la última nominación, donde se registraron un total de 23 millones de votos. A continuación te dejamos los mejores memes.

Como mariana Echeverría piensa que la van a tratar saliendo pic.twitter.com/XmbOnHHd9n — polancoas (@Polancoas) August 19, 2024

¡A HUEVO! ¡SE FUE LA MARRANA DE MARIANA ECHEVERRÍA Y SE QUEDÓ MARIO BEZARES! ¡A CHINGAR A SU PERRA MADRE LA TRIPONA! 🤪



¡BAILEMOS EL GALLINAZO! 🐔#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/M44dqGJSMk — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la eliminación de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

todo méxico tras la salida de mariana echeverría

pic.twitter.com/JTqOmfVg7x — carlos buburrón (@CBuburron) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la eliminación de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

Oscar Jiménez viendo como sacan a Mariana Echeverría en un Didi pic.twitter.com/D51BUWzMAr — Eliza (@elliethrj) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la eliminación de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

MARIANA ECHEVERRÍA ELIMINADA !!!!!! pic.twitter.com/kHmOHLYbBA — carlos buburrón (@CBuburron) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la salida de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

Yo después de ver la eliminación de Mariana Echeverría: pic.twitter.com/NqXbQ6Wtuo — Noé González (@noealexisgzz) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la salida de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la salida de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la salida de Mariana Echeverría. Foto: Captura de pantalla

