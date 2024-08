Falla nuevo sistema de alerta sísmica para celulares… pero los memes y las risas no faltaron

Este lunes 19 de agosto, a las 11:00 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó un aviso importante: iban a hacer pruebas en un entorno controlado para evaluar cómo funciona el sistema de mensajes de emergencia por teléfono celular en caso de sismo. El objetivo era poner a prueba la conectividad del nuevo Sistema Cell Broadcast.

El plan era bastante sencillo: no se iba a emitir la alerta sísmica a través de los altavoces de la Ciudad de México. En vez de eso, se enviaría solo un aviso por SMS a algunos teléfonos seleccionados. La idea era comprobar cómo funcionaba el sistema, pero en lugar de alertar a todos, solo iban a elegier a algunos para la prueba.

Lee también: Brote mpox: Los mejores memes de la viruela del mono para hacer frente al susto

Los mejores memes que dejó la falla del nuevo sistema de alerta sísmica

Aunque se había avisado con tiempo sobre estos ensayos, no faltaron las quejas en redes sociales de personas que dijeron no haber recibido el mensaje en sus celulares. La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos aclaró que los mensajes no serían enviados de forma masiva. En realidad, se mandaron a zonas específicas de la CDMX y del Estado de México de manera controlada.

Como era de esperarse, el método recibió críticas en redes sociales, y algunos mexicanos no perdieron la oportunidad de soltar su creatividad para crear algunos memes y bromas sobre el asunto en plataformas como X; por lo que aquí te dejamos algunos los mejores.

Lee también: Avon se declara en bancarrota en EU y los memes no soportaron: ¿qué pasará en México?

Los mejores memes que dejó la falla del nuevo sistema de alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla

Yo después de las 11 am, viendo que nunca sonó la #AlertaSísmica pic.twitter.com/ilpWqbX6v2 — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la falla del nuevo sistema de alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla

#AlertaSísmica Y Por que tiene que ser en día 19, por que no mejor en 20 ?. A las placas tectónicas les gustan los días 19 y... pic.twitter.com/Oh9OHddZyf — Paloma Valerio (@PalomaValerio14) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la falla del nuevo sistema de alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla

TODOS esperando a que sonara la #AlertaSísmica y ni notificación, ni nada 🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/TwLS2l9Vyf — Moy YuriFan (@OficialMoy) August 19, 2024

Los mejores memes que dejó la falla del nuevo sistema de alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Descubre el pan que mejora la digestión y regula la glucosa en sangre

La semilla natural que se ha convertido en un antídoto para calambres

Qué significa cuando una persona habla con las manos en los bolsillos, según experta en lenguaje corporal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv