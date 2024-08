Avon se declara en bancarrota en EU y los memes no soportaron: ¿qué pasará en México?

La empresa cosmética Avon ha decidido declararse en quiebra en Estados Unidos como una estrategia para manejar su creciente deuda y hacer frente a las responsabilidades legales derivadas de varias demandas.

Estas demandas alegan que algunos de sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que podrían causar cáncer, lo que ha incrementado las presiones legales sobre la compañía.

Avon explicó esta medida en un comunicado oficial, donde destacó que la reestructuración financiera es necesaria para continuar operando y cumplir con sus obligaciones.

Lee también Avon se declara en quiebra en EU, esto pasará con su mercado en México

Ante ello, usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para crear los mejores memes del momento.

Avon se declara en bancarrota en EU y los memes no soportaron

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones para despedir a la empresa en territorio norteamericano.

Algunos usuarios no soportaron la noticia y lo expresaron de diferentes maneras.

Lee también Estos son los refrescos que marcaron la infancia de muchos, pero que en la actualidad ya no existen

Foto: X

Foto: X

Otros más consideran que distintas personas perdieron su trabajo.

La tía que le vendía productos Avon a todas las viejas del barrio https://t.co/Sqn87vL901 pic.twitter.com/wjYpdiLBul — PEPE (@soyunargento) August 14, 2024

En tanto, para otros internautas se acabará el chisme.

Mis tías 🐍 y las viejas chismosas del barrio cuando se enteren que AVON quebró.pic.twitter.com/XWaF1MBDVs https://t.co/JbhYX6oHIt — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) August 14, 2024

Aunado a ello, un sector del público ya no podrá usar cuadernos de la marca.

Lee también Estos son los memes más divertidos y virales que dejó el Día del Zurdo

COMO QUE QUEBRO AVON?

Y MIS CUADERNOS PARA LA FACULTAD?pic.twitter.com/eNByFSwzou https://t.co/zrAmxBM8rq — El tio bostero🇸🇪 (@ElTioBostero) August 14, 2024

¿Qué pasará con Avon en México?

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en otros países no se verán involucradas en el proceso de declararse en quiebra; por lo que esta acción no afectará las operaciones que tiene en otros países, entre ellos México y que tampoco implicará el cierre de sus negocios.

También te interesará:

Conoce cómo es el método japonés para perder peso bebiendo agua

¿Cuál es la actividad física que es oro para tu corazón después de los 50 años, según especialistas?

La fruta que aumenta la masa muscular y mantiene los huesos sanos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr