La marca de productos de belleza de venta por catálogo, Avon se declaró en bancarrota después de enfrentar una ola de demandas en Estados Unidos debido a que el talco de algunos de sus productos causaba cáncer.

En un comunicado, Avon Products informó sobre el inicio para solicitar ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware acogerse bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense con el fin de reestructurar su deuda y las disputas legales que libra.

El consejero delegado de Natura &Co. Fábio Barbosa, anunció en el comunicado el apoyo del grupo a la decisión de Avon Products Inc., "la controlada no operacional con sede en Estados Unidos y que Natura adquirió cuando compró el grupo Avon en 2020", de declararse en bancarrota.

Según Barbosa, el proceso para resolver el endeudamiento de la empresa y los pasivos preexistentes permitirá a la empresa regresar "más sólida y sustentable".

"Natura &Co, como mayor acreedora de Avon Products Inc., apoya esa reorganización y considera esa decisión como un importante paso en su jornada de simplificación iniciada hace algunos años", afirmó el ejecutivo, quien aclaró que Natura no espera ningún impacto de ese proceso en las operaciones de la empresa fuera de Estados Unidos.

BREAKING: Avon is filing for bankruptcy amid a mountain of lawsuits alleging talcum powder in its products causes cancer. pic.twitter.com/qcUfVMQ9qR — The General (@GeneralMCNews) August 13, 2024

Lee también Selección Mexicana de natación artística recibirá apoyo económico de Avon

Avon: esto pasará con su mercado en México

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en otros países no se verán involucradas en el proceso de declararse en quiebra; por lo que seguró que esta acción no afectará las operaciones que tiene en otros países, entre ellos México y que tampoco implicará el cierre de sus negocios.

En abril pasado, Natura y Avión anunciaron que unificarían sus catálogos con el fin de ofrecer a sus clientes productos de ambas marcas en una sola publicación.

Hasta el momento, Avon México no ha emitido alguna postura o información sobre este anuncio, así como posibles cambios o afectaciones que tendrá esta decisión por parte del conglomerado en el país norteamericano a su esquema de ventas por catálogo.

*Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm