¿Con quién se queda el perro tras un divorcio? Zaldívar responde en TikTok

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, a un cuestionamiento que millones de parejas hacen cuando se separan.

En caso de un divorcio, ¿Con quién se queda el perro?, la frase alusiva a una de las canciones de los hermanos Jesse & Joy, cobra sentido en la realidad. Según las palabras del ministro, la decisión de la pareja debe tomarse con seriedad.

“Tenemos muy pocos presidentes que hablan sobre el tema, pero son asuntos que se deben tratar con mucho mayor cuidado”, menciona.

¿Con quién se queda el perro tras un divorcio?

En el TikTok que compartió explica que así como se debe cuidar el bien de la pareja, también es importante pensar en el bienestar de la mascota.

Menciona que en el caso concreto de que ambos no lleguen a un acuerdo, entonces le corresponde decidir al juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

“El perro de una familia no es un objeto, es un ser vivo en relación con el cual hay sentimientos muy profundos”, dijo.

Algunos comentarios de los usuarios fueron: "Me pasó, mi ex me peleó el perro, no a la hija, de la cual no da pensión, pero me peleó al perro que más quería", "Yo me separé y me quedé con mis perritos, yo le dije te largas pero me dejas a mis perros", "Literal diría Jesse y Joy si tu te vas y yo me voy con quién se queda el perro", entre otros.

¿Las leyes protegen a los animales?

Actualmente, una mascota es considerada un miembro de la familia, incluso las leyes se han modificado para darles mayor protección.

Por ejemplo, el artículo 350 del Código Penal federal, menciona que es considerado como maltrato animal cuando: se le priva de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado a los animales domésticos.

Asimismo, la atención médica para las mascotas ya es obligatoria, de lo contrario, hay sanciones que van desde multas hasta la cárcel.

En el Código Penal se menciona lo siguiente: “Se considera un delito cuando los actos de maltrato o crueldad provoquen lesiones que ocasionen la muerte del animal durante el plazo de treinta días contados desde el momento de haberse provocado las lesiones, se impondrán de dos a tres años de prisión y de cuatrocientos a quinientos días multa”.

Perro. Fuente: Pixabay.







