¿Cómo hacer que los Reyes Magos vengan a tu casa? Sigue estos pasos para vivir la experiencia

Este martes 6 de enero, diversas familias mexicanas celebran el tradicional Día de Reyes, una de las fechas más emblemáticas del calendario cultural del país. En compañía de una deliciosa rosca, esta celebración reúne a niñas, niños y adultos en torno a tradiciones que se han transmitido de generación en generación, como la llegada de los Reyes Magos, la ilusión de los regalos y la convivencia familiar.

Desde las primeras horas del día, los hogares se llenan de expectativa y alegría, mientras que panaderías, jugueterías y espacios públicos registran una alta afluencia de personas. La tradicional Rosca de Reyes se convierte en el centro de la reunión, acompañada de chocolate caliente y momentos de convivencia que fortalecen los lazos familiares.

Más allá de los obsequios, el Día de Reyes representa un espacio para el encuentro, la identidad cultural y la memoria colectiva. En distintas regiones del país, esta fecha se vive con particular entusiasmo e ilusión, especialmente entre los más pequeños del hogar, quienes esperan expectantes sus obsequios.

Lee también: ¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional

Reyes Magos 2026 en CDMX. Foto: Creada con IA

¿Cómo crear una grabación con los Reyes Magos?

Para mantener viva la ilusión este Día de Reyes, el creador de contenido de inteligencia artificial, David Cascales, compartió un tutorial a través de redes sociales para realizar una tierna y divertida dinámica: una grabación de una cámara de seguridad que simula la llegada de Gaspar, Melchor y Baltasar. Para crear este bello recuerdo, sigue estas indicaciones:

Paso 1: toma una fotografía de tu árbol de Navidad o de algún espacio determinado de tu hogar.

toma una fotografía de tu árbol de Navidad o de algún espacio determinado de tu hogar. Paso 2: ingresa a Google Gemini y da clic en "Crear imagen", con la herramienta Nano Banana. Sube la imagen que capturaste anteriormente y añade el prompt determinado.

ingresa a Google Gemini y da clic en "Crear imagen", con la herramienta Nano Banana. Sube la imagen que capturaste anteriormente y añade el determinado. Paso 3: una vez que te arroje la imagen elegida con efecto cámara de seguridad nocturna, vuelve a subir la foto y añade el prompt para agregar a los Reyes Magos.

una vez que te arroje la imagen elegida con efecto cámara de seguridad nocturna, vuelve a subir la foto y añade el para agregar a los Reyes Magos. Paso 4 : con ambas imágenes listas, ingresa al buscador y accede al sitio web "wan.video". Una vez dentro, regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

: con ambas imágenes listas, ingresa al buscador y accede al sitio web Una vez dentro, regístrate con un correo electrónico y una contraseña. Paso 5: en la interfaz, da clic en "+frame" y añade ambas imágenes generadas anteriormente. Luego, pega el último prompt.

en la interfaz, da clic en "+frame" y añade ambas imágenes generadas anteriormente. Luego, pega el último prompt. Paso 6: para guardar el video, selecciona el modelo Wan2.2 y la resolución 1080P, luego desactiva la opción "Generate with credits" y espera a que se genere el video.

para guardar el video, selecciona el modelo Wan2.2 y la resolución 1080P, luego desactiva la opción y espera a que se genere el video. Paso 7: para agregar los detalles finales, ingresa el video en tu programa de edición favorito para añadir efectos. Puedes utilizar "CapCut".

Para obtener los prompts correspondientes a cada paso, entra al perfil de David Cascales, luego accede al link que tiene anclado en su perfil: "Promptraits: Retratos con IA". Posteriormente, da clic en "Ver Tutoriales" y ingresa al apartado: "Cámara oculta: Reyes Magos".

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm