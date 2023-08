¿Cómo hacer de tu hobby un trabajo? Tiktoker de "La granja del borrego" comparte su estrategia

VidCon México 2023 convoca a talento veterano y joven de influencers para conocer todo sobre la industria del entretenimiento digital.

Este año, Carlos Díaz, conocido por su cuenta “La granja del borrego”, estuvo presente y compartió algunas de las claves que lo hicieron crecer como creador de contenido en el panel “Long Live Facebook”.

"El borrego" en VidCon México 2023. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Leer también Streamer Rivers muestra su lado humano al frenar conferencia por un fan: "¿estás bien?"

¿Cómo inició “La granja del borrego”?

Carlos Díaz, tiktoker de 17 años, es originario de Colombia y se encuentra detrás de “La granja del borrego”. Comenzó como creador de contenido desde temprana edad, pues su abuelo le inculcó gran parte del conocimiento sobre el cuidado de los animales.

En sus redes sociales se dedica a compartir procesos de fertilización, construcción de corrales, siembra, cultivos y hasta el uso de máquinas para la actividad ganadera, razón por la que le apodan “borrego”.

Por lo general, suele estar acompañado por su madre, padre o colabora con otros influencers, entre ellos Dome Lipa o Nicole Amado. Cada uno de sus clips, como mínimo, superan el millón de vistas.

Al comenzar a crecer, se expandió a otras plataformas y consolidó su fama. “Llevo poco tiempo, ya como año y medio o dos años en Facebook. Y más o menos como un año tomándomelo en serio porque antes no le prestaba mucha atención hasta que me di cuenta que lo necesitaba”, dijo.

El influencer destacó que gracias a Facebook pudo compartir más conocimientos sobre la granja y el cuidado de animales, pues aspectos como la duración de los videos le permitieron ampliar sus explicaciones y generar más comunidad.

Leer también ¿YouTube aliado en la educación? Trish Luna lo hace posible con "Astrofísicos en acción"

¿Qué ventajas ofrece Facebook a los influencers para monetizar?

Facebook cuenta con diversas herramientas para que los creadores puedan difundir sus videos, por ejemplo, el uso de hashtags, la creación de grupos, comentarios, reacciones y la opción para repostear.

“Los primeros videos que subí no sabía que hacer para monetizar, ya hasta que un amigo me dijo que se podría hacer y yo de ¿pagan? Y ya cuando lo supe dije ‘buenísimo ya voy a poder tener más gallinas, borregos”, bromeó.

Gracias a las herramientas logró ampliar su granja, abastecer a sus animales de alimento y así continuar creciendo su proyecto en plataformas digitales.

“Yo sinceramente esto lo veo como un trabajo, es algo serio para mí. Y planeo qué voy a grabar, pero es algo que yo disfruto hacer. Entonces, siento que por más herramientas que salgan, por más plataformas o cosas que salgan, es algo que a mí me gusta”, indicó sobre lo que comenzó como un hobby y ahora es parte de su agenda diaria.

"El borrego" en VidCon México 2023. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

La red social de Meta busca estar a la vanguardia. Recientemente se activaron los denominados “reels” o videos cortos, los cuales facilitan el proceso de monetización del material.

“A mí me ha funcionado bastante eso, soy una persona que me gusta compartir contenido. El tema de la publicidad está bien, pero no soy una persona a la que le guste ser como una vitrina que haga mucha publicidad y las marcas me digan si puedo hacer contenido o no”, destacó “Borrego”.

El joven influencer compartió un poco sobre la estrategia que usa para monetizar sin abusar de los patrocinios:

“A mí me gusta hacer las cosas orgánicas y si muestro contenido de granja no puedes salir haciendo una publicidad de algo que no tenga que ver. Entonces a mí me ayuda mucho poder monetizar con Facebook porque puedo dejar de hacer publicidad, hacer mis videos y así ganan todos”.

Díaz explicó que la publicidad juega una parte importante en la construcción del contenido, pues no todos los seguidores gustan de ver comerciales en la red social. Ante ello, se debe ser creativo para no abrumar a la audiencia.

Leer también ¿Ser influencer en Latinoamérica? Ale Ríos comparte su experiencia como creadora de contenido

¿Cuáles son las claves para triunfar como creador de contenido?

Cada creador va trazando sus objetivos y adaptando sus estrategias conforme a la marcha, ya que no hay una receta secreta para triunfar en Internet.

Sobre ello, Díaz señaló: “Yo me demoré un poco en entender eso de la constancia, porque a mí se me dificultaba un poco el tema de grabar videos. Por ejemplo, un procedimiento con vacas… intenta que tres vacas estén quietas ahí, es muy complicado (...) Yo antes intentaba hacer videos muy educativos y perfectos, después me di cuenta que a la gente no le gustaba eso”.

"El borrego" en VidCon México 2023. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

“Mi técnica es ver qué videos les gustan a las personas y leer los comentarios”, explicó sobre la importancia de tener en cuenta las necesidades y peticiones de la comunidad de seguidores para planear el contenido de la cuenta, perfil o canal.

Y añadió “Muchas veces intenté forzar las cosas, como hacer un calendario. ¡No! Simplemente miren los comentarios, ahí está lo más importante de los videos”.

De acuerdo con su experiencia, los mismos usuarios son los que le expresan a los influencers qué es lo que les gustaría ver en las distintas plataformas, de ahí la importancia de hacer comunidad.

Finalmente, aconsejó a las personas que aspiran a ser creadores comenzar con las herramientas que tengan a la mano, pues no es necesario tener un equipo sofisticado.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh/sal