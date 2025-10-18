Cómo crear una rutina de sueño saludable y despertar con más energía

Más Información

Ante un ritmo de vida agitado, donde la ansiedad y múltiples preocupaciones están presentes a todas horas, la pérdida del sueño se ha convertido en un factor que puede llegar a causar irritabilidad, falta de concentración y somnolencia durante el día.

El sueño es fundamental para gozar de una buena salud, al igual que ejercitarse y llevar una dieta equilibrada, ya que el cuerpo necesita descansar para recuperar .

Según expertos, una se compone de tres elementos; el primero es la cantidad de horas que se duerme, el segundo es la calidad del sueño (tener un sueño reparador e ininterrumpido) y por último, mantener un horario de sueño regular.

Consigue buenos hábitos a la hora de dormir. Foto: Pexels
¿Cómo crear una rutina de sueño saludable?

Si quieres mejorar tus hábitos nocturnos, estos son algunos consejos recomendados por el National Institutes of Health.

  • Establecer un horario: Acostarse y levantarse a la misma hora cada día, incluso fines de semana.
  • Dedica no más de ocho horas a dormir: La cantidad de sueño recomendada para un adulto sano es de siete horas
  • Evitar estimulantes como la cafeína y nicotina: pueden tardar más de seis horas en salir del organismo, afectando tu horario de sueño.
  • No usar dispositivos móviles: Alejarse al menos 30 minutos antes de dormir
  • No tomar siestas después de medio día.
  • Hacer ejercicio diario: En la mañana o en la tarde es un buen hábito para liberar energía.
  • Salir al exterior: Trata de recibir un poco de luz solar durante el día, al menos 30 minutos.
  • Evitar el alcohol y cenas abundantes antes de dormir: pueden llegar a impedir llegar al sueño profundo.
Dormir mejor para cuidar el cerebro. Fuente: Freepik
Otros consejos adicionales para dormir mejor

  1. Crea un ambiente de descanso en tu habitación (un lugar oscuro de clima templado con sábanas limpias)
  2. Trata de resolver tus preocupaciones antes de dormir y lo que no tenga un plan inmediato pásalo al día siguiente.
  3. Si no te duermes en los 20 minutos posteriores a acostarte, sal de la habitación y haz algo relajante.
  4. Evita irte a dormir si sientes hambre.
  5. Hacer actividades relajantes antes de acostarte, como darte un baño o utilizar técnicas de relajación, puede promover un mejor sueño.

