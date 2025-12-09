Más Información

Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo pasará cerca de la Tierra? NASA responde

Ventaneando le entra a la política; conductores critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"

Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa

El se ha convertido en uno de los cuerpos celestes más fascinantes de los últimos años.

Su atractivo no reside únicamente en su brillo o trayectoria, sino en su naturaleza: se trata de un visitante interestelar, un viajero que proviene de fuera del Sistema Solar y que no está gravitacionalmente ligado al Sol. Esto lo convierte en apenas el tercer objeto de este tipo detectado por la ciencia, después de ‘Oumuamua y el cometa 2I/Borisov.

¿Cuándo se acercará a la Tierra?

De acuerdo con la NASA, el cometa alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta el próximo 19 de diciembre. En ese momento, se encontrará a aproximadamente 1.8 unidades astronómicas de distancia, lo que equivale a unos 270 millones de kilómetros.

Cabe recalcar que, aunque esta distancia es enorme incluso a escala astronómica, su paso no representa ningún riesgo; su relevancia será únicamente científica y observacional.

¿Será visible desde la Tierra?

A pesar del entusiasmo que genera la posibilidad de observar un visitante interestelar, la NASA aclaró que 3I/ATLAS no alcanzará un brillo suficiente para ser visto a simple vista.

Su luminosidad será demasiado débil para la observación directa. No obstante, quienes cuenten con telescopios de tamaño moderado podrán seguir su recorrido durante las semanas cercanas a su máximo acercamiento.

Actividad durante su paso por el Sistema Solar

A finales de octubre de 2025, 3I/ATLAS atravesó su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol. La intensa radiación y el calor solar provocaron que su núcleo helado liberara gases y polvo, generando la característica coma luminosa y las colas que lo distinguen como cometa.

Telescopios tanto espaciales como terrestres han capturado estos fenómenos en detalle, permitiendo a los astrónomos estudiar:

  • La distribución del polvo y los gases expulsados.
  • La evolución de sus colas.
  • Las propiedades físicas de su núcleo.
  • Su interacción con el viento solar.

