Comentarios de Auron y Rubius sobre los premios Esland 2023 en México hacen estallar Twitter 

Auron y El Rubius, dos streamers españoles, hicieron estallar Twitter por sus comentarios en los que desairan que México sea sede de los premios ESLAND en 2023, los cuales reconocen la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante.

En una transmisión que hicieron junto a los streamers latinoamericanos “El Komanche” (El Salvador) y Juan Guarnizo (Monterrey), los españoles hicieron comentarios en contra de que la CDMX sea el lugar donde se lleve a cabo la premiación.

Ambos hicieron comentarios como que había sido la peor decisión o que nadie vendría a México y que incluso les daba Covid de solo pensar en viajar al país.

"Nadie va a ir", “a los españoles nos da miedo el avión, “me da ansiedad el aeropuerto”, "Me da COVID nada más de pensar en ir" o “Yo creo que en los Esland van a estar Grefg, Luisito Comunica y Juan”.

Así reaccionaron en Twitter por comentarios del Rubius y Auron

A continuación algunas de las reacciones en Twitter a los dichos de Rubius y auron:

Putos españoles, se deben a Latam y son bien malagradecidos, deberíamos boicotear a @auronplay y a @Rubiu5 hasta yo hice la misma cara de Juan y eso que sigo al rubius desde los videos de Omegle, déjenme decírselo, que os jodan. #ESLAND pic.twitter.com/KNBw1O0jBm — ÑeroGamesMx (@OvDreamer) October 27, 2022

“A ver si así empiezan a valorar más el talento que hay acá en Latam (que es mucho) y dejan de sobrevalorar un poquito a los de allá, que no digo que sean malos ni de cerca, pero ya ven las cosas con las que salen”.

“La culpa es vuestra , desde México hasta Argentina , habiendo tantos streamers buenos en la región por cojones apoyáis a los de afuera”.

“El y auron darán mil y un explicaciones que era broma y bla bla bla Y que ellos están bien y nosotros estamos mal”.

“Los españolitos les siguen vendiendo espejitos. Nunca les he visto lo gracioso a estos tipos, la verdad”.

“Lo que no entiendo es ¿por qué Komanche y Juan les ruegan? Si no quieren ir para que los quieren en México de malas? Déjenlos es su decisión. Si Juan y Komanche van a España casi casi solo para saludar a un amigo es su decisión. Auron y Rubius no son así”.

¿Qué son los premios ESLAND?

La Ciudad de México en 2023 será sede de la segunda edición de los premios ESLAND, que reconocen la creatividad y el talento de los mejores streamers de la comunidad hispanohablante.

Su creador es David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg o simplemente Grefg,un YouTuber y streamer de Twitch español.

“El cine tiene los Oscars, la música tiene los Grammy y el streaming tiene los ESLAND. España, Latinoamérica y Andorra unidas por creadores, creadoras y sus comunidades, para recordar y revivir algunos de los mejores momentos del 2022”, se lee en la página oficial de dichos premios.

Auron quedó en segundo lugar en la edición pasada de los premios ESLAND.





