Chumel Torres se mofa de esquela de Cámara de Diputados tras muerte de Ozzy Osbourne; esto dijo

La noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, no solo impactó al mundo de la música, sino que también se coló en la política mexicana.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sorprendió a propios y extraños al publicar en redes sociales una esquela oficial para despedir al ícono del heavy metal, mostrando su admiración incondicional hacia el “Príncipe de las Tinieblas”.

En su mensaje, el legislador escribió: “Como presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento de: Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath y pionero del heavy metal. Su legado musical perdura como testimonio de una trayectoria influyente y trascendental. Su legado será inmortal”.

La publicación estuvo acompañada de una imagen solemne, muy similar a las que suelen emplearse en obituarios oficiales, lo que llamó la atención de usuarios en redes sociales.

Cámara de Diputados lamenta muerte de Ozzy Osbourne. Foto: Captura

Chumel Torres se mofa de esquela de Cámara de Diputados

La polémica alcanzó otro nivel cuando el comediante y creador de contenido Chumel Torres compartió en su cuenta de X un recordado comentario de Ozzy Osbourne:

“Politicians are the biggest liars in the world” (“Los políticos son los más grandes mentirosos del mundo”).

El mensaje, cargado de ironía, se viralizó rápidamente y ya supera las 126 mil visualizaciones, con más de 7.7 mil “me gusta” y cientos de comentarios. Muchos usuarios celebraron la intervención del conductor, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para lanzar críticas al sistema político mexicano.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran bromas sobre la traducción al inglés de “legisladrones” y comentarios que contrastaban las prioridades de los políticos, sugiriendo que “investigar a Adán Augusto” no es tan importante como lamentar la muerte de Osbourne.

Chumel Torres, fiel a su estilo mordaz, se convirtió en uno de los protagonistas de esta conversación digital, recordando la frase crítica del propio Ozzy Osbourne sobre los políticos . Foto: Captura de pantalla en X

