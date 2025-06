Chumel Torres reacciona al cierre de museos del INAH por falta de personal de seguridad; esto dijo

En los últimos días se ha vuelto tendencia el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego del cierre de distintos recintos debido al cambio en el servicio de vigilancia en inmuebles, lo que provocó la falta personal de seguridad en los museos.

El cierre temporal de varios museos encendió las alarmas entre trabajadores del sector cultural. El Sindicato de Restauradores del INAH denunció que el retiro de la Policía Auxiliar, responsable de la seguridad en estos recintos, se realizó de forma abrupta y sin previo aviso.

“El retiro abrupto del personal de la Policía Auxiliar, sin proceso de transición ni diálogo previo, representa un retroceso en la protección de los bienes culturales y en el funcionamiento institucional”.

Chumel Torres reacciona al cierre de museos del INAH

Ante esta situación, el comediante e influencer Chumel Torres reaccionó en redes sociales con una crítica directa.

A través de la plataforma X, el youtuber lanzó un comentario, fiel a su estilo, sobre el hecho que ha provocado críticas entre internautas.

“Se dieron cuenta de que todos los museos estaban cerrados porque no hay vigilantes, porque no solicitan policía auxiliar y contratan a quien sabe quién y se dieron cuenta porque les dieron un premio y cuando quisieron ir a felicitarlos no había nadie”, expresó el también locutor.

Foto: X

