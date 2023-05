Chofer le preguntó a pasajera su destino y la respuesta sorprendió a todos

Viajar a otro país trae consigo no solo un cambio de mentalidad, sino que también el ser humano está expuesto a lo que se conoce como “choque cultural”.

Recientemente el caso de un joven uruguayo, cuya hermana viajó a Buenos Aires y una anécdota de su viaje se volvió viral en Twitter.

Leer más: Gobierno de EU tenía "acceso total" a datos de Twitter, incluidos mensajes privados, dice Musk a presentador de Fox News

¿Qué le sucedió a la joven uruguaya?

Pablo Tuturiello es el nombre del joven uruguayo del cual hablan todas las redes sociales, ya que su hermana es la protagonista de una curiosa anécdota, la cual ocurrió en Buenos Aires.

Leer más: Twitter ya no existe como compañía; ahora es X Corp

“En Uruguay no te piden destino cuando pagas el boleto en el colectivo. Una vez mi hermana de viaje en la ciudad de buenos aires se subió al 39 y el conductor le preguntó ‘¿a dónde vas?’ Y ella le contestó: ‘a comprar ropa’, escribió Pablo en su red social e inmediatamente se volvió viral.

En uruguay no te piden destino cuando pagas el boleto en el colectivo. Una vez mi hermana de viaje en la ciudad de buenos aires se subió al 39 y el conductor le preguntó a donde vas? Y ella le contestó: a comprar ropa 😂 — Pablo Turturiello (@turtupab) May 2, 2023

Rápidamente el tweet de Pablo donde comentaba la situación de su hermana se volvió viral. En algunas áreas de Buenos Aires, el chofer o el conductor del colectivo consulta el destino de la persona porque de ahí se calcula el precio del pasaje.

Según comenta Pablo, en Uruguay no se le dice al chofer hasta donde, sino que solamente se paga el boleto. Por eso, cuando su hermana vino de visita a Buenos Aires, se llevó una sorpresa al subirse al colectivo de la línea 39 y tener que indicarle hasta donde iba. Ante su inocencia, le respondió: “A comprarme ropa”.

Incluso otros usuarios de Twitter le aseguraron a Pablo que su hermana no debe sentirse mal, ya que a varios les sucedió algo similar.

Posteo de Twitter. Fuente: Twitter

“Yo recién llegada a la ciudad (soy de un pueblo) le dije la dirección a la maquina donde apoyas la sube. Mi amigo me dijo q no se había entendido bien q debía repetirlo más alto. Hermana no estás sola! Jaja”, escribió una joven con el nombre Anita.