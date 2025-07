Chespirito: ¿quién es Rosita Bouchot?; la actriz que interpretó a Paty en “El Chavo del 8”

Con el reciente estreno de la serie de Chespirito: Sin querer queriendo, diversas polémicas han rodeado a los actores y actrices que interpretaron icónicos personajes hace décadas.

Creada por Roberto Gómez Fernández, hijo menor de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" y Graciela Fernández, la serie se estrenó hace casi un mes, y estrena un capítulo por semana, lo que mantiene la expectativa y la conversación entre sus fans.

Uno de los nombres que surgió en la conversación es el de Rosita Bouchot, quien tras un par de declaraciones logró llamar la atención de decenas de usuarios y algunos medios.

Se viene el estreno de "Chespirito: Sin querer queriendo", serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

¿Quién es Rosita Bouchot?

Rosita Boucht es una actriz y guionista mexicana, fue una de las cuatro actrices que interpretó al personaje de Paty, la vecina por la cual El chavo siente una atracción.

Participó en la segunda versión del personaje, y también en El Chapulín Colorado, haciendo papeles como la sirvienta de la MIninia y una esclava, cerca de 1975.

Logró tener un par de papeles en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho, con más de 40 años de trayectoria, también hizo teatro y algunas apariciones en diferentes series.

¿Qué declaró la actriz sobre Chespirito?

Rosita Boucht hizo dos declaraciones que se volvieron controversia: primero, comentó que una ocasión “Chespirito” se dirigió a su camerino y le hizo un comentario destacando su belleza, "No sabía qué contestarle, como comenzada la carrera, era temerosa y estaba chamaca; a lo mejor le hubiera dicho ´qué bien, yo a ti te admiro como productor y escritor´, pero me trabé toda", dijo hace poco, también asegura que el actor nunca buscó o le insinuó algo más.

La segunda declaración fue sobre el “control” que ejercía Florinda Meza sobre Roberto Gomez Bolaños, "Había compañeros que te decían, ´oye quiero hablar con Roberto, pero no me deja Florinda´, o sea, ella se metía, se apoderó de él, de sus relaciones, de todo", expresó. "Florinda podría tener un poco de acto de humildad, y decir ´sí, así ha sido mi carácter y me ha costado trabajo, una disculpa´, no se le da esa humildad, esa empatía", agregó.

