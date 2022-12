Celine Dion por poco no graba 'My Heart Will Go On'; esta es la historia de la canción

El compositor estadounidense James Horner, fue el autor de “My Heart Will Go On”. La compuso en su habitación y al ver la obra de arte que había hecho le propuso a la cantante Céline Dion cantarla, pero ella al principio se negó.

En una entrevista realizada por CNN, el fallecido compositor contó que en una ocasión fue hasta la habitación donde se hospedaba la cantante para tocar el tema en un piano desafinado que se encontraba en el hotel y a ella le encantó, fue así como grabaron el tema sin que el director de la película lo supiera.

“Toqué el tema a Céline Dion en un cuarto en su hotel en el Ceasar’s Palace, en Nueva York. Yo mismo la canté y la toqué en el piano desafinado del hotel y a ella le gustó mucho. Así que la grabamos en secreto. Cameron no sabía nada, él sólo sabía que yo estaba en casa componiendo música, pero no sospechaba que había desaparecido para encontrarme con Celine Dion”, dijo.



La canción por poco no se graba

El tema que se convirtió en un éxito global, acreedor a múltiples premios como el Óscar, premios Grammy y premios Globo de Oro, por poco no se incluía en la película, pues James Cameron, director de la película Titanic, había dicho que no quería canciones con letra en su película.

Además, la cantante Céline Dion tampoco quería grabarla, pues no quería incluir temas pop en su carrera y la melodía se tuvo que combinar con una banda sonora para que le diera ese toque especial a la melodía. Incluso algunos medios dicen que fue su esposo René Angelil quien la convenció.

Sin embargo, fue el mismo compositor de la canción del tema principal de la banda sonora de la película, James Horner, quien contó que la artista se convenció de cantar el tema después de escucharlo ella misma.

Además, el productor de Titanic incluyó la canción a tan sólo tres semanas de estrenarse el filme, pues ni siquiera estaba enterado que se había grabado con Céline Dion.

“Después de escuchar el tema no cambió ni una nota, incluso me felicitó, me dijo que lo había logrado”, dijo James en la entrevista.

¿Cómo decidió James Cameron incluir la canción en Titanic?

“Un día Cameron me invitó a la casa. Estuvimos tocando música de otras escenas. Él estaba de muy buen humor así que le dije, ‘¿Te puedo tocar algo? Sé que no querías canciones pero me parece que este tema refleja todo el tema de la película’”, contó en la entrevista para CNN.

Desde entonces, la canción “My Heart Will Go on” que se publicó en 1997 sigue siendo una melodía considerada como una de las más vendidas.

“La audiencia quedó impactada con la película y también con la música que se combinó perfectamente, por lo que se disfruta de la trama y de los temas musicales”, aseguró James.

El compositor de dicha obra maestra, James Horner, falleció a los 61 años en 2015 cuando su avioneta privada se estrelló al norte de Santa Bárbara, California.

