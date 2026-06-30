Brother celebró la premiación de la tercera edición del concurso Crea con tu estilo, para reconocer la creatividad, la personalización y el emprendimiento en México. Fueron reconocidos tres lugares en cada una de dos categorías, Craft y Costura, en las que los ganadores se hicieron merecedores a un estímulo económico y un kit de máquinas de la marca.

Además de lo mencionado, el interés de la compañía, a través de estos reconocimientos, es refrendar su posición como una empresa socialmente responsable.

“Estamos muy comprometidos con la sociedad para seguir generando cambios. Nuestros productos te permiten darle una segunda vida a la ropa, adaptarla a las tendencias sin necesidad de hacer una inversión y eso es bueno para la economía y el medio ambiente", expresó en entrevista Érika Guzmán, directora de Marketing y Operaciones de Brother International de México S.A. de C.V.

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Brother reconoció a los ganadores de la tercera edición de Crea con tu estilo, un concurso que impulsa la creatividad, la costura y el emprendimiento en México. Foto: cortesía

En total, mencionó, se recibieron más de 475 propuestas en Crea con tu estilo, entre las que se seleccionó a los ganadores por su originalidad y creatividad. Estos fueron:

Categoría Craft

Primer lugar: Amets Alai Castellanos Casanova, de Oaxaca.

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Segundo lugar: Imelda Madaí Holguín Trejo, de Chihuahua.

Tercer lugar: Marina Cruz Pérez, de Ciudad de México.

Categoría Costura

Primer lugar: Daniel Amarante Pineda Regalado, de Ciudad de México.

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Segundo lugar: Christian Gonzzálo García Loyola, de Querétaro.

Tercer lugar: Sergio Eduardo Martínez González, de Guanajuato.

Durante la ceremonia de premiación, los invitados, entre los que se encontraban profesionales del mundo de la moda, creadores de contenido y apasionados del tema, pudieron disfrutar de experiencias junto a los productos de la marca. Se personalizaron prendas y se realizó una sesión de networking.

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Brother reconoció a los ganadores de la tercera edición de Crea con tu estilo, un concurso que impulsa la creatividad, la costura y el emprendimiento en México. Foto: cortesía

Brother se comprometió a seguir impulsando la creatividad de los jóvenes mexicanos a través de iniciativas similares, así como a celebrar nuevas ediciones de Crea con tu estilo.