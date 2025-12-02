Cátedra Blanca celebra 20 años de formación arquitectónica entre Cemex y la Ibero

La Cátedra Blanca Cemex–Ibero cumplió dos décadas de trabajo académico orientado a fortalecer la formación de jóvenes arquitectos mediante clases teóricas y prácticas impartidas por especialistas de alto nivel.

Desde 2004, este programa ha ofrecido a estudiantes de los últimos semestres de arquitectura un curso intensivo enfocado en estrategias de diseño, métodos constructivos y el desarrollo de proyectos con enfoque contemporáneo.

Puente entre expertos y nuevas generaciones

Para Cemex, la Cátedra Blanca forma parte de sus iniciativas para acercar a profesionales consolidados con estudiantes que están por integrarse al sector de la construcción.

“En dos décadas, Cátedra Blanca Cemex ha formado a cientos de estudiantes que hoy son destacados arquitectos. Nos enorgullece colaborar con profesores talentosos, alumnos con potencial e instituciones de alto nivel como la Ibero para impulsar juntos la arquitectura en México”, afirmó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La empresa subrayó que el talento joven es clave para transformar los espacios urbanos con prácticas constructivas innovadoras y sostenibles.

Celebración en la Torre Reforma

Para conmemorar los 20 años del programa, Cemex y la Universidad Iberoamericana realizaron un evento en Torre Reforma, uno de los rascacielos de concreto más altos del país, diseñado por el arquitecto Benjamín Romano e inaugurado en 2016. Sus muros exteriores de concreto aparente —desarrollados por Cemex— aportan resistencia, durabilidad y un acabado que no requiere pintura.

Foto: cortesía Cemex

Al encuentro asistieron figuras destacadas de la arquitectura y de la industria de la construcción, entre ellas Yuri de los Santos, vicepresidente del segmento Constructores e Infraestructura de Cemex México.

Conferencias y voces de la arquitectura mexicana

El programa incluyó ponencias de:

Benjamín Romano

Alejandra Tornel

Santiago Matos

Germán Hermida

Los especialistas abordaron temas como los flujos en la arquitectura, la relación entre concreto y acero, y los límites del concreto aparente.

También estuvo presente el arquitecto Francisco Serrano, fundador de la Cátedra Blanca en la Ibero.

Dos décadas de colaboración académica

La Cátedra Blanca Cemex se ha consolidado como un espacio donde convergen academia e industria, con el objetivo de impulsar la innovación y fortalecer el desarrollo del talento arquitectónico nacional.

