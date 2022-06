Camille Vásquez, la abogada que ganó el caso de Johnny Depp recibe ascenso y ya es socia

La notoriedad pública con que se cubrió el juicio entre el actor Johnny Depp y su expareja, la actriz Amber Heard, ha hecho que millones de personas alrededor del mundo se hayan puesto en sintonía con una de las batallas jurídicas más mediáticas de los últimos tiempos.

Pero lo que más resaltó en medio de tanta controversia, fue la destreza legal con que los abogados de ambos bandos realizaron sus estrategias. En esta ocasión, el equipo del capitán ‘Jack Sparrow’ se llevó la victoria, demostrando que efectivamente Heard había difamado el nombre del reconocido actor.

Ahora bien, el desempeño de Camille Vasquez, abogada de Depp en todo el proceso, la hizo ganar fama y notoriedad a nivel internacional. Sus estrategias sirvieron para que su cliente saliera victorioso, y además, con 8 millones de dólares que deberán ser pagados por la contraparte.

Ahora, Brown Rundick, firma a la cual representa esta jurista de padre colombiano, la ha ascendido haciéndola socia de la firma. “Nos complace anunciar que Camille Vasquez ha sido elevada a socia. Ella fue un miembro clave del equipo de litigios que ganó el veredicto del jurado la semana pasada para el actor Johnny Depp en su juicio por difamación contra la exesposa Amber Heard",mencionó la compañía en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el CEO de la firma, William Baldiga, también dejó su mensaje de felicitaciones. “Históricamente, hemos reservado este anuncio para el final de nuestro año fiscal, pero la actuación de Camille durante el juicio de Johnny Depp demostró al mundo que estaba lista para dar el siguiente paso ahora”.

We are pleased to announce that Camille Vasquez has been elevated to partner. She was a key member of the litigation team that won a jury verdict last week for actor #JohnnyDepp in his defamation trial against ex-wife Amber Heard. Full announcement here: https://t.co/EYPjkCCqFy pic.twitter.com/LqE5Z3Ig7B

— Brown Rudnick (@BrownRudnickLLP) June 7, 2022