Calculadora de finiquito: ¿cuánto te toca al renunciar o terminar tu contrato?

Si estás pensando dejar un trabajo, ya sea por renuncia voluntaria o por la conclusión de un contrato, es fundamental calcular cuánto dinero te corresponde de finiquito. Para ello, Consultas El Universal pone a tu disposición una calculadora de finiquito gratuita, que permite estimar las prestaciones pendientes y los pagos proporcionales que el trabajador debe recibir conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Qué es el finiquito?

El finiquito corresponde a todos los pagos pendientes que un trabajador debe recibir una vez terminada la relación laboral por causas no imputables al patrón, como renuncia voluntaria, término de contrato temporal, jubilación o mutuo acuerdo.

A diferencia de la liquidación (que aplica en despidos injustificados), el finiquito no incluye indemnizaciones, sino únicamente los conceptos generados hasta la fecha de salida. De acuerdo con la PROFEDET, el finiquito debe cubrir:

Los días trabajados no pagados.

La parte proporcional del aguinaldo.

Las vacaciones no gozadas y su prima vacacional.

Otras prestaciones pendientes establecidas en el contrato individual o colectivo.

¿Cómo calcular el finiquito?

El primer paso para calcular tu finiquito de manera precisa es conocer el salario diario bruto. A partir de este dato, puedes aplicar las fórmulas correspondientes para el cálculo de los días trabajados no pagados, la parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no gozadas y la prima vacacional. Básicamente, se trata de sumar todos estos componentes.

Sin embargo, la mejor forma de simplificar este proceso y conocer una estimación de manera sencilla es utilizar la calculadora de finiquito disponible en Consultas El Universal. Solo debes seguir estos pasos:

Ve a la calculadora de finiquito disponible en Consultas El Universal, haz clic aquí.

El primer dato que debes ingresar es tu salario bruto diario, es decir, el que percibes antes de deducciones.

Seguidamente, ingresa el periodo laboral indicando fecha de ingreso y baja de la empresa

En el apartado de prestaciones escribe el porcentaje de prima vacacional y los días de aguinaldo que te corresponden

Finalmente, escribe la cantidad de días pendientes en vacaciones y días trabajados

Como resultado, aparecerá un total de finiquito que corresponde a una estimación basada en la Ley Federal del Trabajo de México. Sin embargo, debes tener en cuenta que el monto real puede variar según tu contrato laboral. Por lo que, si quieres un cálculo preciso, lo más recomendable es consultar con un especialista en derecho laboral.

¿Cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación?

Una de las dudas más comunes al calcular el finiquito es comprender la diferencia con la liquidación. Para ello, hay que tener en cuenta que el finiquito aplica cuando se termina la relación laboral a causa de renuncia, finalización de un contrato, etc. Mientras que la liquidación se otorga cuando el despido es injustificado y añade una indemnización constitucional (tres meses de salario) y prima de antigüedad, además de las prestaciones del finiquito.

En resumen, la liquidación es un término de pago que se incluye al finiquito, solo en los casos de despido injustificado. De cualquier manera, en Consultas El Universal también encontrarás una calculadora de liquidación.

¿Qué es Consultas El Universal?

Consultas El Universal es una plataforma de servicio al lector que pone a disposición del público general información verificada sobre trámites en México, calculadoras, formatos y contratos, incluso, convertidor de monedas.

De esta manera, es posible consultar toda la información relacionada con RFC, CURP, calendario de verificación vehicular, precios de la gasolina, programa Hoy no Circula, recibos de luz y más.

Y, específicamente, en el ámbito laboral es posible encontrar calculadoras de vacaciones, aguinaldo, horas extras, vacaciones, prima vacacional, ISR, IVA, PTU y más. Además, conseguir formatos y contratos descargables para presentar carta de recomendación laboral, carta de renuncia, formato pagaré, contrato de préstamo de dinero, entre otros.

Con esta herramienta, El Universal reafirma su compromiso con el periodismo de servicio, al ofrecer información verificada y recursos digitales a disposición de todos los ciudadanos.

