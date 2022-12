¿Brazalete localizador para deudores de Coppel?, esta es la verdad

Un usuario de TikTok ha hecho ruido en esta red social luego de publicar un video donde señala que la empresa Coppel le ha colocado un "GPS" por ser un deudor.

“Aguas los de Coppel están poniendo este localizador a deudores”, dice el video del usuario @_medicenelchino, quien muestra una pulsera con el logo de la firma.

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy”, dice.

En el video se aprecia que tiene colocada en su muñeca una pulsera de luces de las similares a las fiestas o conciertos.

Aunque muchos usuarios de internet reaccionaron a esta publicación, el tiktoker declaró que todo fue parte de una broma.

