Beca Rita Cetina: ¿qué letras reciben el depósito hoy, 17 de octubre?

Ace Frehley: usuarios despiden al guitarrista con las mejores frases e imágenes en X

Día Mundial del Dolor: perspectiva de género, una mirada necesaria en padecimientos crónicos

Lluvia de estrellas Orionidas 2025: esta es la hora exacta para ver el evento astronómico

Marcha Zombie 2025 en CDMX: ¿cómo participar en el concurso de disfraces?

La ofrece de forma bimestral un apoyo económico a todos los estudiantes de secundaria pública.

Este depósito corresponde al primer pago del ciclo escolar 2025-2026, que inició el lunes 6 y finalizará mañana, 17 de octubre. Todos los depósitos se han realizado en orden alfabético, garantizando seguridad y eficiencia.

¿Qué letra recibe hoy último depósito?

De acuerdo a la información compartida por Programas del Bienestar, hoy viernes 17 de octubre, último día de pago, las letras beneficiadas son: “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y”, “Z”.

Es importante que todos los padres de familia sepan que el retiro se puede hacer en los Bancos del Bienestar, sin ningún tipo de comisión, ya sea en cajas o cajeros.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar
Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién fue Rita Cetina?

Rita Cetina fue una maestra, feminista y escritora yucateca, es considerada una de las figuras clave en el apoyo y visibilidad de la educación para las mujeres en un época donde las oportunidades sólo eran para hombres.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida, junto con la revista “La Siempreviva”, la primera revista escrita y editada por mujeres. La beca se llama así para honrar su legado e influencia en la educación.

Rita Cetina, maestra, escritora y feminista yucateca. Fuente: Gobierno de México
Rita Cetina, maestra, escritora y feminista yucateca. Fuente: Gobierno de México

