Barbie la película: la esperada canción del soundtrack que estrena el próximo 23 de junio

La película de Barbie está cada vez más cerca y el furor por todo lo que tiene que ver con la mítica muñeca crece a un ritmo impresionante. La moda, los looks, bares y una frenética búsqueda de color rosa, todo el "barbiercore" está a pleno.

La música no se queda afuera, pues después de conocer el tema de Dua Lipa y el de Carol G con Aldo Rancks, llega el turno de conocer el soundtrack de Nicki Minaj y Ice Spice.

"Barbie World", tal como se llama la canción será lanzada el próximo 23 de junio, según anunciaron las estrellas en sus redes sociales. "¡Es BARBIE B! CH!!!️ !️! !️ Si todavía tienes dudas", bromeó Minaj en su publicación, mientras que Ice Spice subtituló la suya "mala como da barbie".

Barbie. Fuente: Instagram @macdipod

La pista de Barbie se puede guardar en las distintas plataformas de audio, antes de su lanzamiento, y Aqua se acredita junto con Minaj y Ice Spice. La película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, se estrenará en los cines de todo el país el 21 de julio, y la banda sonora es un bomba.

El furor por Barbie

La película de Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas, es todo un suceso. Y tiene detalles atrapantes, antes de su estreno.

¿Sabías que Margot Robbie no quería aceptar el rol protagónico? Pues sí, la rubia que participó de éxitos como "Escuadrón Suicida" o "El lobo de Wall Street", no estaba muy convencida de decir que sí, y hasta propuso a Gal Gadot en su lugar. Menos mal que aceptó porque no imaginaríamos a otra Barbie mejor que ella.

Por su parte, Ryan Gosling reconoció que aceptó personificar a Ken porque era una manera de hacer justicia por el muñeco con el que nadie jugaba. ¿Cómo lo decidió? Después de ver al muñeco tirado en su jardín junto a un limón seco.

La anécdota de Ryan Gosling sobre la decisión de ser Ken en la película de Barbie

El furor por la muñeca también está generando alboroto entre los coleccionistas, ya que algunas de estas muñecas tienen un valor altísimo. Ni hablar de la primera Barbie, esa sí que es la joya de la corona.