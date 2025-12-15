Avengers Doomsday: se filtra el primer teaser del nuevo filme de Marvel

En las últimas horas un video ha circulado en diversos foros de redes sociales, el cual mostraba en primer plano al actor Chris Evans (Steve Rogers "Capitán América") descendiendo de una motocicleta para ingresar a su casa y mirar con nostalgia su traje antiguo, para después observar con ternura a un bebé.

Luego de que las plataformas digitales se llenaran de múltiples teorías y especulaciones, la empresa filial de Disney Marvel Studios presentó un reclamo por copyright a las cuentas que difundieron el avance filtrado del filme, eliminando el material de toda la plataforma de X y levantando sospechas entre los fans.

Hasta el momento, no hay fecha oficial para que el primer teaser promocional se libere al público general. No obstante, este avance podrá ser visto de manera exclusiva por los espectadores en las salas de cine durante la proyección de "Avatar: Fuego y Cenizas".

¿Qué se sabe del estreno de Avengers Doomsday?

De acuerdo con información publicada en medios estadounidenses, el filme dirigido por Anthony y Joe Russo podría contar con un total de cuatro avances promocionales inéditos. El primer adelanto mostraría a Steve Rogers "Capitán América" viajando por una carretera en una motocicleta hacia su casa, confirmando el regreso a la cinta.

El segundo teaser estaría enfocado supuestamente en Thor, el Dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth, lo que ha impulsado rumores sobre su papel en la película. Para el tercer avance se cree que seguirá al Dr. Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El cuarto y último avance será el tráiler oficial.

El filme llegará a los cines el próximo 18 de diciembre de 2026. Otro factor que emocionó a los fans de la UCM fue la publicación de una extraña fotografía en la cuenta oficial de Instagram de los hermanos Russo con el hashtag #AvengersDoomsday, intensificando las especulaciones en torno al lanzamiento del tráiler oficial.

