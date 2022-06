Astronauta dice que OVNIS en EU podrían ser viajeros del tiempo

Luego de que dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos testificaron el pasado martes acerca de lo que el gobierno sabe sobre los Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y revelaran videos en los que aparecen estos, cientos de teorías han empezado a rondar.

Diversos videos revelados por el Pentágono muestran elementos que transitan el cielo. Ante esto, el famoso astronauta Tim Peake ha dicho que los objetos podrían ser extraterrestres y hasta viajeros en el tiempo que han vuelto a esta época.

Cabe destacar que los Ovnis no hacen referencia a extraterrestres o a vida fuera del planeta, sino a cualquier cosa en el cielo que sigue siendo desconocida luego de una investigación.

En una entrevista para ‘Good morning Britain’, Peake, quien pasó más de seis meses en la Estación Espacial Internacional, fue cuestionado acerca de lo que podrían ser los elementos que se ven en el cielo en los clips revelados por el gobierno.

“No hay una explicación en sí, solo muchas teorías. ¿Es algún tipo de objeto robótico de otra civilización? Escuché una teoría en la que un piloto hablaba de que potencialmente en el futuro, desarrollaron el viaje en el tiempo, ¿es algo que regresó del futuro?”.



'A pilot was talking about potential time travel!'

The US Government has released a report about 'unexplained aerial phenomena' that have been seen multiple times.

Tim Peake explains the many theories about what is behind this. pic.twitter.com/b8Lkbxr782

— Good Morning Britain (@GMB) June 13, 2022