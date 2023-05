Armando Guadiana celebra el Día de Star Wars con peculiar publicación: "La fuerza me acompaña"

El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, dio de qué hablar en redes sociales, luego de que publicó una peculiar foto por el Día de Star Wars.

La saga de “La Guerra de las Galaxias”, por su traducción al español, fue creada por el cineasta estadounidense, George Lucas, en 1977.

La trama atrapó a millones de personas alrededor del mundo, y es así como celebridades y hasta políticos han declarado públicamente su fanatismo por las películas.

Y no es para menos, ya que incluso las nuevas generaciones muestran su interés por los personajes, como Baby Yoda.

Desde la primer película que se estrenó en los noventas "Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza" siguieron otras, hasta la última llamada “Star Wars: El ascenso de Skywalker (Episodio IX)” de 2019. El éxito de Star Wars ha sido tal, que el 4 de mayo se celebra su propio día.

Armando Guadiana “pelea” contra la corrupción al estilo de Star Wars

El político mexicano dejó ver su fanatismo por la historia de George Lucas. En su cuenta de Twitter publicó una foto de él mismo con el aparente traje de uno de los personajes.

Además, escribió: “Peleando contra el imperio de la corrupción. ¡La fuerza me acompaña!”. Aunque no hay muchos comentarios en la publicación, hubo una persona que le respondió con un emoji de payaso.

¿Cuándo surgió el Día de Star Wars?

La fecha en la que se festeja el Día de Star Wars surgió por un juego de palabras que incluye una de las frases más icónicas de la película así como una fecha importante en Reino Unido.

La mayoría hemos escuchado "May the force be with you", por su traducción al español "Que la fuerza te acompañe"; pues fueron éstas palabras las que utilizaron el día que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

"Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades", se escribió en 1979 y posterior a eso, el día tomó fuerza en redes sociales hasta que la productora estadounidense de películas, Lucasfilm, lo reconoció como el día oficial de la franquicia.



