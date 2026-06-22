Miles de personas que se quedaron sin empleo en el Estado de México tendrán la oportunidad de acceder a un respaldo económico durante 2026.

La Secretaría del Trabajo del Edomex abrió el proceso para incorporarse al programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, una iniciativa que contempla la entrega de hasta 9 mil pesos para quienes atraviesan una situación de desempleo.

Apoyo al Desempleo Edomex 2026. Foto: Pixbay

La convocatoria ha despertado interés entre los mexiquenses debido a que el beneficio busca ayudar a quienes perdieron su fuente de ingresos por causas ajenas a su voluntad y necesitan apoyo mientras encuentran una nueva oportunidad laboral.

¿Cómo solicitar el Apoyo al Desempleo Edomex 2026?

Las personas interesadas podrán realizar su registro del 22 de junio al 5 de julio mediante el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

El trámite se efectuará principalmente en línea y requerirá la carga de documentos en formato digital para validar la información de cada solicitante.

¿Cómo solicitar el Apoyo al Desempleo Edomex 2026? Esto se sabe. Foto: Cortesía

Para completar el proceso será necesario crear una cuenta en la plataforma, generar un usuario y contraseña, adjuntar la documentación solicitada y autorizar el tratamiento de los datos personales. Una vez concluido el registro, las autoridades revisarán cada expediente para determinar quiénes cumplen con los criterios establecidos.

[Publicidad]

Ya está abierta la convocatoria del Apoyo al Desempleo para el Bienestar en Edomex para personas desempleadas de 18 años en adelante.



La referencia difundida marca registro del 22 de junio al 5 de julio de 2026 y atención presencial del 22 al 26 de junio, de 9:00 a 18:00 horas. pic.twitter.com/p0xgcIMUbN — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 16, 2026

Quienes no puedan realizar el trámite por internet también tendrán la posibilidad de acudir de manera presencial a las Oficinas Regionales de Empleo habilitadas por la dependencia estatal durante las fechas indicadas en la convocatoria.

Lee también: Banco Azteca apoya a Daniel Alejandro en el Circuito Mexicano de Paradanza 2026

¿Quiénes pueden recibir hasta 9 mil pesos en Edomex?

El programa está dirigido a personas que actualmente se encuentran sin trabajo y que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

[Publicidad]

Entre los requisitos principales destacan tener nacionalidad mexicana, contar con una edad de entre 18 y 64 años y demostrar que la pérdida del empleo ocurrió durante los últimos 18 meses por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona solicitante.

Además, será indispensable acreditar la residencia en territorio mexiquense y manifestar el interés de reincorporarse al mercado laboral formal una vez obtenido el apoyo.

Lee también: Pensiones Bienestar en junio 2026: ¿cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico?; checa aquí las bases

[Publicidad]

Documentos necesarios para registrarse

Las autoridades solicitarán varios documentos para verificar la identidad y situación laboral de cada aspirante. Entre ellos se encuentran el acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

También deberá comprobarse la condición de desempleo mediante documentos como una constancia laboral, una baja ante alguna institución de seguridad social o algún documento emitido por una autoridad competente que acredite la relación laboral previa.

De igual forma, los solicitantes tendrán que presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que confirmen que no reciben apoyos similares de otros programas sociales y que buscan integrarse nuevamente al mercado de trabajo.

[Publicidad]

¿De cuánto será el apoyo económico?

Cada beneficiario podrá recibir un depósito de 3 mil pesos por periodo. El programa contempla hasta tres entregas, por lo que el monto total alcanzará los 9 mil pesos por persona, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada.

Los resultados de la convocatoria serán publicados a partir de agosto de 2026 en los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, donde los solicitantes podrán consultar si fueron seleccionados para recibir el beneficio.

También te interesará:

[Publicidad]

Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía

Pensiones Bienestar en junio 2026: ¿cuándo inicia el registro y qué documentos necesitas?; consulta aquí

Mundial 2026: TV Azteca transmitirá 32 partidos gratis y en vivo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv