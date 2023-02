"Amor de tres no es una mala relación": Así viven “los pardos” su poliamor, entre brillo y desinformación

“Mágica la vida siendo tres”, así describen Frank, César e Isaac su poliamor, en medio de tabúes y aceptación.

Frank, César e Isaac cumplen este 18 de febrero un año dos meses de relación amorosa, una relación poliamorosa que brilla entre aceptación y es criticada entre tabúes por su poliamor.

Con actividades, personalidades, gustos y creencias distintas, “los amantres” o “los pardos” cuentan a EL UNIVERSAL que Frank y César llevaban 10 años de relación, cuando una tercera persona llegó a complementar su amor.

Frank dice que poco a poco Isaac y César fueron “rompiendo el hielo” después de que en una noche de fiesta bailaron y salieron de viaje a Tepoztlán: “Nuestra relación no era abierta, hasta que llegó Isaac. Se prendió esa chispa y nos despertó ese lado que ni César ni yo conocíamos de poder incluir y poder amar, sobre todo, a otra persona cuando estás con alguien”.

En medio de tabúes como que las relaciones poliamorosas van más hacía lo sexual que lo afectivo, “los pardos” señalan que enfrentan esa desinformación en redes sociales, pues como lo hacen las parejas, ellos se apoyan “el uno al otro y al otro”.

“Que sepan que existimos, que no somos ni pervertidos ni mucho menos, es algo normal. Para nosotros ya es normal y nos gustaría poner nuestro granito de arena, que se normalice, que no sea mal visto. Compartimos no solo nuestra sexualidad sino nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros malos ratos y esa parte nos va creando y vamos afianzando la relación y vamos creciendo los tres”, declaran.

“Lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente es que no estamos haciendo nada malo. Siempre todo lo distinto para las personas que no son de mente abierta es raro. Nosotros queremos que nuestro brillo y el amor que existe sea compartido y que se den cuenta. Si tu quieres una relación poliamorosa, si quieres salir del clóset, que salgas, que sea algo normal, que no tengas ese miedo de mostrarte como eres y vivimos en un mundo estigmatizado con esas condenas de que porque eres distinto, ya estás mal”, expresaron.

Aunque admiten que su relación no es perfecta porque han tenido dificultades, Isaac, Frank y César señalan que al tener una relación de tres hay “momentos incómodos” cuando hay que presentarse o cuando las promociones son para dos personas.

“La primera queja que yo tengo en la mercadotecnia; vas a algún lado y es 2x1. ¿Y el otro qué, se queda viendo o qué?”, bromea Frank.

Nuestras familias nos apoyan

“Nuestras familias saben todo y sin ningún problema”, relatan al saber que cuentan con el apoyo de sus familiares, incluidas sus mamás, papás y hermanos, quienes incluso reaccionan a sus imágenes y actividades en redes sociales.

“Nos han aceptado mucho”, “están muy abiertos” y “es muy normal”, destacan “los amantres”.

“Hemos normalizado nuestra vida y hemos logrado que muchas personas no nos vean con morbo”, agregan.

Discriminación y burlas

Además de discriminación por no dejarlos alojar a los tres en un mismo cuarto de hotel, señalan que también han sufrido burlas y despectivamente les llaman “poliamorosas”.

“Es más la gente que está desinformada o la gente que no se atreve a hacer lo que nosotros, son los que más ponen barreras o hacen las burlas en las redes sociales”, señalan.

“Cuando vamos a los lugares, muchas personas se quedan paniquedas porque ven que somos homosexuales, después que somos tres y si viene lo de ‘somos promiscuos, que estamos locos, que estamos enfermos’. Pero yo creo que hemos aprendido, porque seguimos aprendiendo, que no a todo mundo es bueno compartir.

“Las personas que tienen que saber, qué bueno que lo sepan. Las personas que nada más están el el hate,

pues mejor a un lado. Si nosotros no nos cuidamos, si aperturamos tanto, habría agresiones”, cuentan al lamentar que tenían amigos que les dejaron de hablar por su relación de tres.

En sus redes, la “trieja” comparte su amor, aventuras e “imágenes poquito subidas de tono”, pero, dicen, “van con un poquito de ternura, de esa sensualidad que disfrutamos mucho y vivimos plena”, con lo que buscan alentar a que las personas vean que no es malo el poliamor.

Admiten que no han pensado en tener hijos, pero lo que ya tienen en la agenda es un ritual en Tulum para afianzar su amor.

“Es muy difícil pensar en el matrimonio de tres, ya sería un poquito complicado”, externa Isaac.

“Amor de tres no es una mala relación, es una buena relación. En verdad son de las cosas que me arriesgue a hacer y no me arrepiento para nada”, dice Frank.

“Cómo para qué cerrarte con una persona si cuando tienes a dos que están que te están apoyando, que te están demostrando tanto, pues va, hay que darle y hay que luchar por esto. Yo sí estoy agradecido con ellos por haber llegado y por estar conmigo y hacerme crecer”, dice Isaac.

“Arriésgate y no te quedes con las ganas, no tengas miedo por el qué dirán porque siempre van a hablar de ti. Mejor que hablen que eres auténtico y que sí si te atreviste a las cosas”, añade Frank.

César, por cuestión de viaje, no pudo estar presente en la entrevista.

