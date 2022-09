Alumna de FES Acatlán denuncia acoso del INE tras visita de Lorenzo Córdova

Tania Calzados, estudiante de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán, denunció que ha sido acosada por personal del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, acudió a esa escuela de la UNAM.

"Formo parte de los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por el INE por haber promvoido la consulta popular de los expresidentes", dice la universitaria en un video difundido en sus redes sociales.



Soy estudiante de la @FES_ACATLAN #UNAM y una de las ciudadanas acosadas por el @INEMexico, por ello me sumo al rechazo a la presencia de @lorenzocordovav en la misma y al debate por la democratización de la Universidad.#FueraLorenzoCordovaDelINE #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM pic.twitter.com/o54LlJ9vcY — Camarada Tania (@illatze) August 31, 2022

Calzados rechazó la presencia de Córdova en la FES Acatlán hace unos días, en donde un estudiante lo increpó y le dijo que no era bienvenido.

Tras los dichos del joven, el consejero presidente le respondió que "todos caben en la UNAM". El estudiante que increpó a Córdova es militante de Morena, al igual que Tania, pues ambos comparten su afiliación política abiertamente.

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado al consejero presidente del INE por la ocasión en que dijo "había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba, ‘yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí: oh, diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones'" sobre una reunión conlíderes indígenas.

Lorenzo Córdova y la UNAM

El consejero presidente y algunos consejeros más del INE han mantenido una polémica con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Córdova Vianello es Investigador Titular "B" de tiempo completo en la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lo reconoce como Investigador Nacional nivel III.

Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. El más reciente de sus libros es La democracia no se construyó en un día, en coautoría con Ernesto Nuñez (Grijalbo, México, 2021).

