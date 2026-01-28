Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al cuadrilátero de Ring Royale; ¿cuándo y dónde ver la pelea?

Más Información

¡Ahora sí hay tiro! Después de años de insultos, amenazas y retos lanzados frente a las cámaras, la rivalidad más polémica del espectáculo mexicano por fin saldrá del discurso para llegar a los golpes. Alfredo Adame y Carlos Trejo confirmaron que se enfrentarán cara a cara en el ring como parte de , el evento de boxeo–show producido por Poncho de Nigris, que se realizará en la Arena Monterrey.

El anuncio encendió las redes sociales y desató la expectativa de miles de seguidores que durante décadas han visto crecer el conflicto entre ambos personajes, ahora convertido en uno de los combates más mediáticos del año.

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: la rivalidad que por fin se concreta

Durante una reciente visita a Monterrey, Alfredo Adame aseguró ante medios que esta vez sí habrá pelea, luego de varios intentos fallidos en el pasado. El actor afirmó que llevaba años buscando este enfrentamiento y acusó a Carlos Trejo de evitarlo en distintas ocasiones.

Carlos Trejo y Alfredo Adame. Fotos: Captura Twitter Carlos Trejo y archivo
Por su parte, el escritor rechazó que se trate solo de un espectáculo armado. Aseguró que el combate representa un ajuste de cuentas pendiente y negó haber huido de peleas anteriores. Incluso señaló que los enfrentamientos no se concretaron antes por órdenes de restricción.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La esperada pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

El combate será transmitido en vivo a través de las plataformas oficiales de Ring Royale, además de contar con acceso presencial para el público que asista a la arena.

Alfredo Adame y Carlos Trejo en modo Saiyajin. Foto: Captura meme
Precios de boletos para Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos, con precios que varían según la zona:

  • VIP: $4,563
  • Ring Side: $4,197
  • Diamante: $3,703
  • Retráctil Oro: $2,636
  • Doritos, Osel, Coke Studio, McCormick, Barrera Platino: $1,883
  • Megacable, Plus Ultra, Banco Azteca, Barrera Oro: $1,569
  • Bar & Grill Oro y Platino: $1,381
  • Butaca Oro, Butaca Platino, Super Palco: $1,067
  • Luneta Platino, Luneta Oro, Discapacitados: $565
  • Preferente platino y oro: $729
  • Balcón: $377
Precios de boletos para Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey. Foto: Captura de pantalla
Cartelera confirmada de Ring Royale 2026

Además del choque estelar entre Adame vs Trejo, Ring Royale 2026 contará con una cartelera cargada de figuras virales y celebridades del entretenimiento:

  • Karely Ruiz vs Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
  • La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine
  • Abelito vs Bull Terrier
  • El Patrón vs Chuy Almada

