Alfredo Adame se apunta para mostrar sus atributos y “estar en contacto con los chavos”

El actor Alfredo Adame apadrinó la presentación del calendario erótico-ejecutivo de la actriz y conductora trans Himmel.

En la presentación del calendario de la conductora de televisión, el actor que últimamente ha estado envuelto en polémicas e incluso ha sido señalado por homofobia, aseguró que él no reconoce géneros ni religiones.

“Yo no conozco, yo reconozco seres humanos, no reconozco otro tipo de personas y yo me llevo con seres humanos”, expresó el actor de la telenovela Sortilegio y negó ser homofóbico.

Lee también: Shakira y las referencias a Piqué y Clara Chía en su más reciente canción

Aunque fue invitado a posar para un mes junto a Himmel, Adame comentó que no pudo ser fotografiado para el calendario por el tratamiento médico que sigue tras un ataque que sufrió por sujetos cerca de su casa en la Ciudad de México.

Alfredo Adame aseguró que físicamente va a regresar a los 45 años, por lo que le gustaría abrir su cuenta en una aplicación para mostrar sus atributos.

“Si puedo mi OnlyFans también me lo aviento. Tengo mente de 25 años, tengo cuerpo de 25 años, tengo energía de 25 años, todo para hacerla y por eso puedo establecer un contacto tan bueno con los chavos. Al final de cuentas voy a regresar a los 45 años”, expresó

“En vez de esperar el tiempo a que te hagas viejito, mejor me sigo preparando para regresar en el tiempo y seguir viviendo más años”, agregó el polémico actor de 64 años de edad.

El exparticipante de MasterChef, Osiris Orozco, y la socialité Tita Bravo, exsuegra de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, también apadrinaron el calendario de Himmel.