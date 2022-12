A unas horas de que el actor Alan Estrada se sinceró sobre su orientación sexual en sus redes sociales, aspecto que no es novedad para su círculo cercano y personas que lo rodean, decenas de usuarios cuestionaron su presencia en el Mundial de Qatar.

Fue a través de Twitter, plataforma por la cual emitió el mensaje, que algunas personas le preguntaron por qué no mostró una postura respecto a las violaciones a los derechos humanos que vive la comunidad LGBT en dicho país.

“Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí.

Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos. (sic)”, se lee en una respuesta que dio Alan Estrada a una usuaria de Twitter respecto a un tweet del 17 de diciembre.

Foto: Twitter

Otro usuario le reclamó que en sus videos no dijera que la situación para las personas de la comunidad LGBT fuera crítica, a lo que el también youtuber respondió “En mis videos lo digo. Que no los hayas visto no es mi problema”.

La publicación de Alan Estrada donde habla sobre su orientación sexual ya cuenta con más de 69 mil “Me gusta” y más de cinco mil retweets en Twitter.

En el mensaje que publicó este lunes el actor compartió que no suele hablar de su vida privada, sin embargo ante el sufrimiento y rechazo que ha observado que sufren algunos miembros de la comunidad tomó la decisión de hacerlo público para empoderarlos.

“No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, fue la frase con la que terminó su publicación.



